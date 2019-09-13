Готовим автомобиль к осеннему ненастью



Осенью машину приходится чаще мыть: дождь и лужи забрызгивают лобовое стекло, снижая видимость. Как подготовить свою машину к осенней погоде, мы спросили опытного инструктора по вождению Игоря Федотова.

Антикоррозийная обработка



Самая главная проблема заключается в коррозии кузова, которая быстро и неумолимо может «съесть» железо вашего автомобиля. Но существуют уловки, которые избавляют от этой напасти. В первую очередь следует обработать кузов специальными антикоррозионными средствами, причем сделать это лучше еще до начала сезона дождей. Особое внимание уделяем скрытым полостям кузова, так как они очень плохо проветриваются, в них часто попадает пыль, а она отлично впитывает влагу. Специалисты говорят, что лакокрасочное покрытие автомобиля в осенний период подвергается влиянию так называемого «секущего» потока воздуха, в котором легко даже на ощупь обнаружить частицы грязи и песка. Поэтому на машине появляется множество микроскопических царапин.Чтобы помочь кузову, на мойках используют специальные шампуни, мастики и полироли. Они создают на поверхности защитную пленку. Если на кузове есть заметные глубокие царапины и сколы, то их рекомендуется заблаговременно закрасить.

Антидождь

В сильный ливень с потоками воды иногда не справляются лобовые дворники, в зеркала заднего вида ни зги не видно. Предотвратить это можно, обработав стекла автомобиля «Антидождем». Препарат не дает воде равномерно растечься по стеклу, концентрирует её в большие капли, которые легко смахиваются с лобового стекла дворниками. На остальных стеклах капли скатываются сами благодаря встречному потоку воздуха. Перед нанесением стекла тщательно очищаем, затем наносим средство тряпочкой. Причем образующиеся разводы удалять не нужно. Когда средство подсохнет, наносим еще 1-2 слоя. После обработки капли воды на поверхности становятся круглыми, площадь соприкосновения становится минимальной.

Проверьте окна, аккумулятор, проводку

Перед началом осеннего сезона бывалые водители рекомендуют проверить стыки ветрового стекла, резиновые уплотнители между дверью и кузовом, а также между дверью и стеклом на герметичность. Проверяем на повреждения, плотность прилегания уплотнителей к стеклу.

В условиях повышенной влажности нужно позаботиться о безопасности электропроводки. Поэтому загоните автомобиль на СТО, проведите необходимые тесты, если аккумулятор используется давно. Даже если еще ни разу не подводил, не дожидайтесь прецедента — замените, а старый уберите про запас или сдайте, чтобы получить скидку на новый.

Боремся с влажностью и запотеванием

Влажность в салоне не только неприятна, но и опасна все той же коррозией. Из-за дождей осенью коврики в салоне почти всегда мокрые. Их, конечно, можно просушить, а вот под ними влажность почти наверняка сохранится надолго.

• Используйте резиновые коврики, так как они не пропускают влагу.

• Снизить влажность помогут фильтр в воздухозаборнике и ветровики на окнах.

• Если вы ставите машину в гараж, оставляйте открытыми окна и даже двери.

• В начале осени проверьте печку и почистите радиатор.

Проблему запотевающих окон решает замена салонного фильтра. Если же на боковых окнах стоят дефлекторы, то во время движения стекла можно немного приоткрывать. Это создаст естественный воздухообмен, который быстро устранит главную причину запотевания — высокую влажность из-за тумана или дождя.

Константин Корепанов, с использованием материалов spokoino.ru.