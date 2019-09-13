Баю-бай: нужно ли спать днем?

Если взрослые люди спят днём хотя бы два раза в неделю, то у них снижается риск инфарктов и инсультов

Ученые установили, что если взрослые люди спят днём хотя бы два раза в неделю, то у них снижается риск инфарктов и инсультов. А вот нехватка сна увеличивает опасность атеросклероза.

Если днём вы можете уделить хотя бы 40 минут сну, то вероятность инфаркта или инсульта снизится на 48%, как показало исследование. Впрочем, для достижения этого эффекта достаточно двух эпизодов дневного сна в неделю, а если их будет больше, то никакого дополнительного преимущества ваше здоровье не получит. Зато установлено, что нехватка сна повышает риск атеросклероза, то есть патологического состояния, при котором в наших артериях скапливаются бляшки. Из-за этого проходимость крови по организму нарушается, что может привести к инфаркту или инсульту.

Авторы нынешнего исследования вновь говорят о том, что идеальной продолжительностью сна по ночам являются 8 часов, но это не исключает и небольшого дневного сна. Особенно для тех людей, которые хронически не высыпаются по ночам. Практика показывает, что более 60% работающих людей не спят те самые 8 часов, и продолжительность их сна составляет 7 часов или даже ещё меньше. Свои выводы ученые из Университетского госпиталя Лозанны в Швейцарии сделали на основе наблюдений за 3 400 человек в возрасте от 35 до 75 лет, которые продолжались 5 лет.

Ученые искали связь между частотой сна, его средней продолжительностью и риском инфарктов и инсультов. За 5 лет наблюдений было зарегистрировано 155 инфарктов и инсультов. Тщательный подсчёт показал, что два эпизода дневного сна в неделю позволяют уменьшить риск этих опасных для жизни нарушений в работе мозга и сердца почти на 50%.

Источник: medikforum.ru