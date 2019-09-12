Неисправности компьютера: самые частые поломки

В современном мире уже никого этим не удивишь, ведь практически у каждого есть компьютер или ноутбук. Как бы эта техника не была качественно сделана, со временем она выходит из строя. Чтобы вернуть ее в строй, обращаются в сервисные центры, занимающиеся ремонтом компьютеров.

Частые неисправности компьютера

Домашний ПК, не в зависимости от своей мощности, со временем может начинать барахлить. Пользователь не сразу может заметить какие-либо изменения, ведь поломка может быть настолько несерьезна, что не несет особых изменений в работу. Другое же дело, когда работу нарушает серьезная неисправность. Тогда, в большинстве случаев, юзеры замечают торможение системы или полное отключение работоспособности.

Сам компьютер состоит из двух частей: программная и аппаратная. В этом заключается и проблема, ведь неисправности могут быть в разных частях. Из-за того, что обе части тесно взаимосвязаны друг с другом, то и определить их проблемы бывает достаточно тяжело.

К примеру, сбои в программном обеспечении могут возникать из-за проблем в оперативной памяти, а отсутствие звука возникает не только из-за неисправностей звуковой карты, но и по причине сбоя в драйверах или мультимедийных модулях.

К самым частым проблемам работы компьютера относят:

 Отсутствие сигнала к системному блоку.

 Торможение работы.

 Отключение монитора.

Самая опасная и частая причина — отсутствие сигнала. Большинство пользователей, после того как компьютер перестал реагировать на включение, начинают его разбирать. На самом деле, спешить с этим не надо. Прежде всего, нужно проверить блок на наличие напряжения. Возможно, сам шнур плохо присоединен к розетке или кабель отошел от блока.

В сервисных центрах проверку начинают с того, что проверяют кабель, идущий от блока к розетке. Для этого используют мультиметр, выставив на нем проверку контакта. Далее подсоединяют щупальца к концам провода, и если значение меняется, то напряжение есть. Если устройство ничего не показывает, то где-то произошел разрыв.