Случайность ядерной войны не исключает российский МИД

Замминистра подчеркнул, что негативная динамика особенно проявляется в последний год, «действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными».

В МИД РФ заявили о риске непреднамеренной ядерной войны

Ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается, существует риск возникновения ядерной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, риск ядерной войны существует «даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт». Такое заявления Рябков сделал в четверг на презентации доклада Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности».

Замминистра подчеркнул, что негативная динамика особенно проявляется в последний год, «действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными». «Они (западные страны — ИФ) избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями», — заявил Рябков.

Замминистра подчеркнул, что Россия готова к возобновлению полноценных переговоров с США по стратегической стабильности. «Наша позиция хорошо известна. Мы выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности и рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег к серьезному заинтересованному диалогу», — сказал Рябков.

Источник: Интерфакс