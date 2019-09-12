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Случайность ядерной войны не исключает российский МИД

18:15 12.09.2019 Фото: pixabay.com
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Замминистра подчеркнул, что негативная динамика особенно проявляется в последний год, «действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными».

Случайность ядерной войны не исключает российский МИД
В МИД РФ заявили о риске непреднамеренной ядерной войны

Ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается, существует риск возникновения ядерной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, риск ядерной войны существует «даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт». Такое заявления Рябков сделал в четверг на презентации доклада Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности».

Замминистра подчеркнул, что негативная динамика особенно проявляется в последний год, «действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными». «Они (западные страны — ИФ) избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями», — заявил Рябков.

Замминистра подчеркнул, что Россия готова к возобновлению полноценных переговоров с США по стратегической стабильности. «Наша позиция хорошо известна. Мы выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности и рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег к серьезному заинтересованному диалогу», — сказал Рябков.

Источник: Интерфакс

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От редакции

У кого могут сдать нервы?

Гость, 12 сентября 2019 18:25
Наглосаксы точно так же в конце 30-х прошлого века подогревали - пока вторая мировая не заполыхала! Опять всё то же самое! Умиляет ещё свежее заявление главнатовца йенса столтенберга: Россия расставила свои новые ракеты, угрожая европе, поэтому американцы были ВЫНУЖДЕНЫ выйти из договора по РСМД! Э-ээээ, любезный, а ничего, что они первыми заговорили о невыгодном для сша договоре ещё три года назад, потом в феврале сего года заявили, что решение принято, а в августе вышли?! И только после этого свой выход из договора объявила РФ! Фарисеи! Средневековое иезуитство - их родимое пятно!
Новый мэр, 12 сентября 2019 18:51
Очередная страшилка
Аноним, 12 сентября 2019 19:54
Победителей не будет,ни пиндосов ни гейроп,никого...Дебилы.

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