Обесточат кассы по оплате услуг ЖКХ в Бердске 13 сентября

В мэрии предупредили, что все кассы РКЦ в пятницу будут работать до 12 часов. После открытия дополнительных пунктов, бердчане могут оплатить коммуналку в 10 местах.

Многие жители Бердска отстаивают очереди в кассу, чтобы заплатить за услуги ЖКХ

Об изменении в графике работы касс Расчетно-кассового центра по оплате жилищно-коммунальных услуг сообщили сегодня, 12 сентября в пресс-центре мэрии Бердска.

В связи с производством работ на трансформаторной подстанции 13 сентября с 13:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресу: ул. Островского, 122.

-Уважаемые бердчане! Сообщаем вам, что все кассы РКЦ будут работать в пятницу до 12:00, — уточнили в мэрии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск, сейчас платежи за ЖКУ принимают 16 кассовых окон в 10 пунктах расчетно-кассового центра. Так, 2 кассовых окна по адресу: ул. Островского, 122 принимают горожан с 8 утра до 18.30 вечера. Одно окно в ГУМе по адресу: ул. Ленина,31/1 с 9.35 утра до 18.05 вечера. Три кассовых окна в магазине «Европа» работают с 9.30 утра до 18.00. Одна касса РКЦ по адресу: ул. Островского, 174 принимает бердчан с 9.45 утра до 18.15 вечера.

Три кассовых окна в магазине «Антрекот» по адресу: ул. Микрорайон 58 строение 2 работает с 8.20 утра до 18.50 вечера. Касса по адресу ул. Черемушная,4/1 в магазине «Пятерочка» работает с 10.10 утра до 18.40 вечера. Два кассовых окна по адресу: ул. Павлова, 6 работают с 10.30 до 19.00 вечера. Вновь открывшийся пункт приема платежей в здании МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: ул. Ленина, 18 работает с 10 утра до 18.30 вечера. Касса по адресу: ул. Микрорайон Северный, 19/2 работает с 9.15 утра до 17.45 вечера. Касса в здании ОДМ по адресу: ул. Ленина, 38 работает с 10.30 утра до 18.30 вечера. Во всех кассах выходной воскресенье и понедельник.