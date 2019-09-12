Контролировать стаж и пенсионные накопления с 45 лет научат россиян

Россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет

С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные ПФР. Чиновники планируют привлекать граждан к этой процедуре с 45 лет. Проверить информацию можно и сейчас — в личном кабинете на сайте ПФР, но об услуге знают немногие. К тому же от сервиса пока не приходят уведомления о такой возможности. И люди сталкиваются с ошибками учета стажа в самый последний момент, когда уже начинают оформлять пенсию.

Общение — через портал госуслуг

Нововведения предусмотрены в рамках суперсервиса «Пенсия онлайн», который должен заработать к 2022 году. Его разработку курирует Минтруд, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Чиновники планируют «осуществлять заблаговременную работу с гражданином с момента достижения им возраста 45 лет» с целью «своевременного предоставления актуальной информации о периодах деятельности, имеющихся в распоряжении ПФР», сообщили в министерстве. От трудового стажа и заработка, которые фонд учитывает на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) каждого гражданина, зависит размер его будущей пенсии. Информацию в ПФР подают работодатели.

Если гражданин найдет ошибку в данных, он может «своевременно оповестить ПФР о выявленных неточностях», заметили в Минтруде. В 2022 году женщины будут выходить на пенсию в 57 лет, а мужчины в 62. То есть у россиян будет 12–17 лет на уточнения данных, а по окончании пенсионной реформы — 15–20.

Если в ПФР придет запрос от гражданина, допустим, о том, что в его ИЛС не отражен какой-то из периодов работы, сотрудники фонда проверят информацию и, если она подтвердится, внесут коррективы, пояснили в Минтруде. При этом общаться с будущим пенсионером планируют исключительно онлайн — через портал госуслуг. Правда, в ПФР могут попросить дополнительные документы, и тогда придется идти в отделение фонда. Но «такие случаи будут максимально исключаться», заверили в Минтруде.

Сведения о стаже и заработке на индивидуальном лицевом счете при желании можно проверить уже сейчас в личном кабинете на сайте ПФР. Правда, предложений совершить эту процедуру гражданам пока не поступает. Но, например, у корреспондента «Известий» информация отображается странно: от некоторых работодателей зафиксированы страховые взносы, но указан нулевой стаж, от других не учтены отчисления, но верно указан срок работы. Сайт ПФР предлагает для уточнений связаться с работодателем, обратиться в территориальное отделение фонда или написать электронное обращение. Если гражданин выберет последний вариант, его предупреждают: ответ, который содержит персональные данные, отправят только по почтовому адресу.

С работодателем разберется ПФР

Также в рамках вышеупомянутой «заблаговременной работы» россиян с 45 лет хотят привлекать к управлению средствами пенсионных накоплений, сказали в Минтруде. Этот сервис тоже уже существует. Скопленные на будущую пенсию деньги можно инвестировать через страховщика. Клиенты ПФР могут выбрать один из портфелей Внешэкономбанка или частной управляющей компании, у которой есть договор с фондом.

Идея заблаговременно проверять корректность информации о стаже и отчислениях верная, считает профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, вероятность ошибок достаточно велика. Работодатели передают данные о выплатах сотрудникам сначала в налоговые органы, и лишь потом они поступают ПФР. То есть ошибку может совершить как бухгалтер, так и сотрудники ведомств при передаче данных.

— Могут быть ситуации, когда работодатель не сделал отчисления, и это не проблема гражданина. Нужно предоставить в ПФР данные о том, что вы действительно были заняты, — трудовой договор или справку 2-НДФЛ, которую выдают при увольнении. Дальше с работодателем должен разбираться ПФР, — пояснил Александр Сафонов.

Россиянам важно рассказывать о том, что существует возможность проверить данные ПФР (например, с помощью уведомлений на сайте госуслуг), ведь знают об этом немногие, заметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Кроме того, в системе очень много нюансов, в которых комфортнее разобраться без спешки, считает эксперт. Как писали «Известия», еще в прошлом году россияне стали вдвое чаще просить Минтруд разъяснить порядок выплаты пенсий. Вал обращений связан с пенсионной реформой: нюансов и инициатив было так много, что в них легко запутаться.

Многим важно следить за трудовым стажем: например, для педагогов, медиков и других категорий время выхода на пенсию определяется именно по нему, а не по возрасту, напомнил Валерий Рязанский.

— Важно проконтролировать, чтобы в страховом стаже были учтены периоды отпуска по уходу за ребенком, служба в армии и т.д. Что все работодатели действительно перечисляли страховые взносы. В случае проблем может потребоваться время, чтобы найти фирму или ее правопреемника, или получить архивные данные, если компания закрылась. Гораздо комфортнее заниматься этим без спешки, — уверен эксперт.

Большинство россиян предпочитают взаимодействовать с ПФР через электронные сервисы уже сейчас, сообщили в пресс-службе фонда. Так, в прошлом году заявление о выплатах подали онлайн 72% граждан. Из 1,6 млн электронных заявлений 1,3 млн удовлетворили без личного обращения. В остальных случаях гражданам приходилось приходить в отделение ПФР — например, чтобы показать оригиналы документов.

Источник: Известия