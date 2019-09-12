Массовое отравление шаурмой: 14 человек после обеда попали в больницу в Уфе

В тяжелом состоянии находятся пять пострадавших, в том числе четыре ребенка. Одна из отравившихся — беременная женщина.

Шарума- блюдо из питы или лаваша, начинённого приготовленным на гриле, а затем рубленым мясом

В Уфе 15 человек отравились шаурмой, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

«От дежурного врача центра медицины катастроф поступило сообщение о пищевом отравлении 15 человек: 10 взрослых, пять детей. Всего госпитализировано 14 человек, в том числе пятеро детей. В тяжелом состоянии пять человек, четыре ребенка и один взрослый», — говорится в сообщении.

Состояние девяти человек, в том числе одного ребенка, оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит. Одна из отравившихся — беременная женщина, добавили в МЧС. Предварительно установлено, что пострадавшие употребляли продукцию бистро, где готовят шаурму.

Источник: ТАСС