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Чтобы дети не мерзли: Поставить дополнительные батареи в детской поликлинике поручил КБУ мэр Бердска

17:30 12.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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До начала отопительного сезона нужно посмотреть, устранили ли замечания по системе отопления в медучреждении, отметил Евгений Шестернин.

Чтобы дети не мерзли: Поставить дополнительные батареи в детской поликлинике поручил КБУ мэр Бердска
Зимой в детской поликлинике №1 мерзли врачи и пациенты

Рассмотреть альтернативные источники котельным объектов здравоохранения поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестерин.

— В частности по роддому, там нужно принимать техническое решение какое-то. Соберитесь на следующей неделе. И прошу особо обратить внимание, еще раз проанализировать, ситуацию в детской поликлинике №1, где устанавливали дополнительные секции, есть ли разбалансировка системы, — обратился к руководителю КБУ Владимиру Воспанчуку Евгений Шестернин на совещании чиновников 9 сентября.

Это можно будет проверить только в начале отопительного сезона, в районе ЦТП все в порядке, ответил Воспанчук.

Выходили специалисты КБУ и делали замечание по количеству нагревателей, устранены или не устранены замечания, нужно посмотреть, акцентировал мэр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в декабре 2018 года жители жаловались на холод в центральной детской поликлинике. Температура там не повышалась выше 8 градусов — мерзли и врачи, и маленькие пациенты. Холод в детской поликлинике был связан с неправильной подачей тепла. С проблемой разбирались сотрудники Комбината бытовых услуг и АХЧ ЦГБ. Для того, чтобы педиатры и их маленькие пациенты не мерзли, в кабинетах установили электрообогреватели. Сотрудники КБУ и горбольницы провели осмотр оборудования в детской поликлинике. Подрядчики, проводившие капремонт в здании, сделали регулировку системы, которая не входит в городскую систему по теплоснабжению. Проблема, связанная с балансировкой системы отопления, была устранена. К концу декабря температура в помещениях достигала 24 градусов. Но посетители утверждали, что температура продолжала оставаться некомфортной. Тогда ее решили поднять с помощью установки дополнительных секций отопления. Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил провести работу в кратчайшие сроки. Были установлены более 100 дополнительных секций.

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Аноним, 12 сентября 2019 18:54
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