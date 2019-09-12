Зарплату ниже 12 130 рублей в 2020 году не допустит Минтруд

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12 130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.

Сегодня документ будет рассматриваться на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. И так как он с каждым годом меняется, соответственно, ежегодно и должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на следующий год, говорится в пояснительной записке. За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года.

Так как в этом году ПМ за второй квартал составил 12 130 рублей, на этом же уровне установят и МРОТ на 2020 год.

Если законопроект будет поддержан РТК, его внесут в Государственную Думу.

Источник: РГ