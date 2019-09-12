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Очередь за iPhone 11 продают по 500 тыс. рублей за место на Avito и «Юле»

16:00 12.09.2019 Фото: idevice.ro
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Предзаказы на них стартуют в России с 18 сентября (в других странах — с 13 сентября), продажи — с 20 сентября. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей.

Очередь за iPhone 11 продают по 500 тыс. рублей за место на Avito и Юле
Места в очередях за iPhone 11 продают по цене до 500 тысяч рублей

Пользователи сервисов объявлений после презентации новых iPhone традиционно начали предлагать места в очереди за ними по цене до 500 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службах Avito и «Юлы».

Apple во вторник представила три новых смартфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартуют в России с 18 сентября (в других странах — с 13 сентября), продажи — с 20 сентября. Цена на iPhone 11 будет составлять от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max — от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей. Продажи новинок стартуют в один день в магазинах сразу нескольких ретейлеров, однако очередь традиционно выстраивается лишь к одному салону в центре Москвы.

На сервисах бесплатных объявлений, как рассказали их представители, уже появились предложения о продаже места в очереди за новинками и о продаже этих смартфонов дороже объявленных Apple цены.

«Традиционно пользователи Avito предлагают услугу по занятию места в очереди за новым смартфоном в день продаж. Первые подобные предложения появились на Avito еще 9 сентября. Одиннадцатого сентября на Avito опубликовано 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Там отметили, что самые предприимчивые готовы встать в очередь с 11 сентября, чтобы приобрести новую модель одними из первых в стране. Стоимость услуги — 400 тысяч рублей. Целая команда из трех человек готова отстоять очередь за три дня до официальных продаж за 200 тысяч рублей. В объявлении сказано, что у «отряда» разработан план, как попасть в первую десятку покупателей. Другой пользователь готов занять очередь за три дня до начала продаж (17 сентября) за 150 тысяч рублей.

На «Юле» самые первые объявления о продаже места в очереди за новинкой стали появляться сразу же после презентации. «В начале дня минимальная цена составляла 80 тысяч рублей, но сейчас появились и более «бюджетные предложения». Максимальная цена за место сейчас составляет 500 тысяч рублей — автор готов вставать за неделю до начала продаж», — рассказали в пресс-службе «Юлы».

В Avito также сообщили, что на 11 сентября на сервисе размещено уже более 180 объявлений о предзаказе iPhone 11, а днем ранее на сайте было всего 27 предложений, то есть количество объявлений после презентации Apple выросло почти в семь раз. Стоимость нового iPhone по предзаказу на Avito начинается от 45,75 тысячи рублей. Максимальная цена зафиксирована в Москве: новую модель смартфона предлагают за 200 тысяч рублей. Автор объявления обязуется доставить iPhone 11 и 11 Pro в день начала продаж в России — 20 сентября.

По данным Avito, 10 сентября, в день презентации новинок Apple, число поисковых запросов «iphone» и «айфон» на сайте достигло максимального значения: с начала года рост составил 35%. «Пик интереса россиян к продукции Apple был достигнут именно 10 сентября: в этот день iPhone поднялся на три позиции и занял 13-е место в рейтинге самых востребованных товаров у россиян», — сказали в компании.

Там добавили, что интерес к iPhone 11 вырос в два раза по сравнению с прошлогодней новинкой iPhone XS, презентация которого состоялась 12 сентября 2018-го. Эксперты отмечают, что ажиотаж вокруг новой модели смартфона от Apple ожидается не меньший, чем в прошлые годы.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Хотите купить новый смартфон?

Аноним, 12 сентября 2019 16:28
Ну так можно и 500 триллионов смело просить. Уже бумага и то всё терпела, а уж интернет намного терпимее ко всякому бреду.

А если серьёзно то айфончик когда-то был действительно по-своему передовым. Секси хотя бы из за дизайна и вылизанности софта. Но увы, за последние несколько лет после смерти Джобса он необратимо скатился в сверхдорогое унылое дерьмо. Причём чем дальше тем больше. То выпуклая камера из за которой его без чехла на стол нормально было не положить, то эта уродская монобровь, а теперь ещё и этот нарост из блока камер... Что дальше? Яблочко в виде плевка для полного комплекта?
Аноним, 12 сентября 2019 17:40
.. после смерти Джобса бла бла бла ... Местные аналитики утомляют. Что-то все хапают их как не в себя (конечно при условии наличия денег), а те кто привык покупать их за 30 тысяч те конечно вспоминают как хорошо было при Джобсе

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