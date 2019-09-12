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Друг Путина и миллиардер Тимченко стал вторым в списке богатейших россиян

15:30 12.09.2019 Фото: ru.wikinews.org
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Бизнесмен Геннадий Тимченко с $22,1 млрд среди богатейших россиян уступает только своему партнеру по «Новатэку» и «Сибуру» Леониду Михельсону.

Друг Путина и миллиардер Тимченко стал вторым в списке богатейших россиян
Путь от пятого до второго места Тимченко прошел благодаря росту котировок «Новатэка»

Миллиардер Геннадий Тимченко F 5 вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени. Сейчас состояние Тимченко составляет $22,1 млрд, за день оно выросло на $268 млн.

Богатейшим россиянином остается партнер Тимченко по «Новатэку» и «Сибуру» Леонид Михельсон F 1. Его состояние за день увеличилось на $133 млн, до $26,2 млрд. На третьей строчке расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов F 3 с $21,2 млрд, на четвертом — Владимир Лисин F 2 с $20,8 млрд. Замыкает пятерку лидеров Алексей Мордашов F 4 с $20,4 млрд.

В список Forbes Тимченко впервые вошел в 2008 году. Тогда журнал оценил его состояние всего в $2,5 млрд. С тех пор позиции бизнесмена в рейтинге стабильно росли. В российской части последнего рейтинга долларовых миллиардеров Forbes (он вышел в марте этого года) Тимченко занял пятое место. Его состояние было оценено в $20,1 млрд. Основу капитала бизнесмена составляют пакеты акций в «Новатэке» (23,49%), «Сибуре» (17%), «Стройтрансгазе» (80%), «Трансойле» (80%). Путь от пятого до второго места Тимченко прошел благодаря росту котировок «Новатэка». С 8 февраля 2019 года (именно на эту дату зафиксированы оценки состояний в глобальном рейтинге Forbes) глобальные депозитарные расписки (GDR) независимого производителя газ выросли на Лондонской бирже на 11%, до $200,4 за бумагу. За это же время акции «Северстали» Мордашова, НЛМК Лисина и «Лукойла» Алекперова либо упали, либо выросли слабо.

В будущем и Тимченко, и Михельсон могут рассчитывать на значительное увеличение своего состояния благодаря IPO, на которое планирует выйти «Сибур». Предварительная оценка капитализации компании, по словам источника РБК, близкого к «Сибуру» — $20-26 млрд. Михельсон и глава «Сибура» Дмитрий Конов говорили, что компания планирует выйти на биржу после запуска нефтехимического комбината «Запсибнефтехим» под Тобольском. В мае строительство «Запсибнефтехима» завершилось. В июне Конов говорил, что IPO компании состоится не раньше 2020 года.

Источник: forbes.ru

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