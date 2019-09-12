Ищут утонувшего в Оби рыбака с перевернувшейся лодки спасатели Бердска

ЧП произошло в Сузунском районе ночью. Трое рыбаков на самодельной лодке ставили сети. Судно опрокинулось. До берега доплыли только двое. Водолазы бердского поисково-спасательного отряда приступили к поиску.

Два рыбака доплыли до берега и спаслись

В Новосибирской области из-за грубых нарушений правил безопасности в ночь на четверг опрокинулась лодка с рыбаками.

Трое рыбаков без спасательных жилетов ночью отправились, предположительно, ставить сети на самодельной лодке, которая перевернулась на участке реки Обь между селами Мереть и Лесниковский в Сузунском районе Новосибирской области. Два рыбака доплыли до берега и спаслись. Ведутся поиски пропавшего мужчины, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области 12 сентября.

Информация об инциденте поступила в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 01:30 12 сентября. После опрокидывания лодки из трех человек добраться самостоятельно до берега удалось только двоим. Поиски пропавшего рыбака организовали незамедлительно силами местной администрации и полиции. Обследуется как акватория реки, так и береговая линия. В настоящее время к поисковым работам присоединились водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Предварительно известно, что один из мужчин не справился с управлением и допустил переворачивание лодки. В итоге все трое оказались в воде. Напоминаю что, в лодке разрешено находиться только в спасательном жилете. За состоянием судна нужно регулярно следить и проверять его на исправность перед выходом на воду. Нельзя выходить в плавание в состоянии алкогольного опьянения, а также в ночное время без бортовых огней. Кроме того, запрещено пользоваться переоборудованной, без соответствующего разрешения, лодкой», — отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Дмитрий Русинов.

Причина, по которой перевернулась лодка, устанавливается. Специалисты МЧС России предупреждают, что управления судном особенно усложняются в ночное время, в тумане или при других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка.