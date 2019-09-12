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Яндекс-такси берет отдельную плату за детское кресло с пассажиров в Бердске

16:45 12.09.2019, Алена Романцова Фото: pixabay
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Бердчане возмущены: почему мы должны дополнительно платить за безопасность детей? В Роспотребнадзоре назвали незаконным отдельный тариф за съемное детское кресло или удерживающий уголок.

Яндекс такси берет отдельную плату за детское кресло с пассажиров в Бердске
А вы готовы дополнительно платить за детское кресло в такси?

Частные перевозчики по правилам не могут брать отдельную плату за кресло и удерживающее устройство для перевозки ребенка. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила врио руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Наталья Ильиных.

1 сентября в группу «Подслушано в Бердске» социальной сети «ВКонтакте» написал водитель такси Яндекс «Почему вы не указываете при вызове Яндекс-такси, что у вас ребенок? Экономите?». Недавно у этого перевозчика в прайсе появилась дополнительная плата за кресло и удерживающее устройство.

Водитель такси

— Раньше в приложении Яндекс-такси не было пункта «детское кресло» и вы заказывали такси, но предупреждая водителя (очень редко) о том, что вы с ребёнком. Но сейчас перевозка детей осуществляется по другому тарифу.

Очень часто я слышу: «да тут недалеко», «я оплачу штраф», «тебе принципиально что ли?» Да, мне принципиально!А если сто-то случиться, я вполне реально могу сесть в тюрьму! 100 рублей деньги небольшие, свобода дороже!

Мнения жителей

Многие читатели были возмущены тем, что они должны платить за очевидные вещи — организацию безопасных перевозок детей. В комментариях бердчане писали разные мысли.

— Что за проблема возить с собой бустер, который подходит для большинства детей, стоит б/у 500 р и практически не занимает места? Кстати, часто в такси стоит детское кресло. Наверное, его можно убрать в багажник.

— Я вот только сегодня чисто случайно узнал, что такой пункт появился в меню приложения «Яндекс такси».

— Почему не указываем что с ребенком? Потому-что если пишешь слово ребенок или дети или что-то подобное, то приложение отправляет вас выбирать кресло, а с креслом машин нет. Привет Яндексу. Если двое детей, то все, нет возможности выбрать два кресла или кресло и бустер, комментарий написать не можешь, вызвать такси не можешь. Нужно друг к другу относиться с пониманием, ведь зачастую не в деньгах вопрос, а во взаимопонимании.

Ответы контролирующих структур

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» решили выяснить, имеет ли законное право перевозчик собирать дополнительную плату за кресло или «уголок» для ремня. В ответе врио руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Наталья Ильиных сообщила, что перевозчик обязан обеспечить наличие в автомобиле специального детского удерживающего устройства.

— Установление отдельной платы за предоставление удерживающего устройства, в том числе съемного детского кресла, будет являться неправомерным. При этом, фрахтовщик расходы, связанные с перевозкой, в том числе по обеспечению детского удерживающего устройства, вправе включать в стоимость перевозки, — подчеркнула Наталья Витальевна.

Она отметила, что в ведомство Роспотребнадзора от жителей региона еще не поступало жалоб по поводу дополнительной платы за кресло или удерживающее устройство в такси.

Платят ли в других странах дополнительно за кресло для ребенка в такси? Если у вас есть такой опыт, ждем ваших комментариев.

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От редакции

Было, что без кресла таксисты отказывались везти ребенка?

Аноним, 12 сентября 2019 16:50
Вот именно, должно быть кресло по умолчанию. Что на это драгоценные таксисты ответят? Оказывай услугу качественно, и не будет конфликтов по факту.
Ананимус, 12 сентября 2019 19:46
"Оказывай услугу качественно" - кресло это доп. затраты для водителей которые итак зарабатывают мало! Вы ведь хотите чтобы в машине было кресло, и разве 20 доп. рублей это много, вы ведь хотите чтобы поездка была комфортной для вашего ребенка, но не хотите платить! Разве ваш ребенок не достоин чтобы вы потратили на него каких-то 20-30 рублей ? Потом пишете, что такси плохое! Покупайте свое авто и возите детей как вам угодно, главное безопасно!
P.s. Я все )))
Евгений, 12 сентября 2019 16:59
Таксистов можно понять. Они вправе включать расходы на детские удерживающие устройства в стоимость перевозки. Сами родители и платят за безопасность своих детей - это нормально. Перевешивать ответственность на водителя не надо.
Аноним, 12 сентября 2019 17:08
НВР:
Было и неоднократно, говоришь им ну ладно другого вызываю, начинают истерить и хамить.
Аноним, 12 сентября 2019 17:25
Интересно, а если я захочу такси чтобы с 3 детьми проехаться, то буду вправе требовать с водителя 3 детских кресла?

По теме: это бизнес и их условия.
Не нравится - не пользуйтесь
Аноним, 12 сентября 2019 18:51
Странно это.
Ввести понятие тарифа и голову не морочить:
- до 3 пассажиров
- 3 пассажира
- пассажиры с 1 ребенком
- пассажиры с детьми
Ну и плюс багаж обычно отдельно оплачивается даже а ОТ.

Не понимаю тех, кто хочет все в одно объединить

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