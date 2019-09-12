За 1 млн рублей установят остановочный павильон и лежачих полицейских в Бердске

Согласно контракту, кроме того, подрядчик, выигравший аукцион, будет должен обустроить подходы к «зебрам» близ бердских школ и детских садов.

Эскиз новой бердской остановки

Администрация Бердска объявила аукцион по поиску подрядчика на обустройство подходов к пешеходным переходам, искусственных дорожных неровностей и остановки общественного транспорта. Заказчиком является управление ЖКХ.

Предстоит выполнить работы в нескольких местах:

сооружение дорожного транспорта ул. Космическая (от ул. Черемушная до ул. Рогачева) в районе многоквартирного дома Лунная, 17;



сооружение дорожного транспорта ул. К. Маркса (от ул. Красная Сибирь-Спортивная) в районе многоквартирного дома К. Маркса, 38;сооружение дорожного транспорта ул. К. Маркса (от ул. Красная Сибирь-Спортивная) в районе многоквартирного дома К. Маркса, 33;автодорога Павлова (Кольцова-Урицкого) в районе дома Павлова, 11;сооружение дорожного транспорта ул. К. Маркса (от ул. Красная Сибирь-Спортивная) в районе многоквартирного дома К. Маркса, 24;сооружение дорожного транспорта ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Пушкина) в районе многоквартирного дома Спортивная, 1;сооружение дорожного транспорта ул. Первомайская (Вокзальная-пер. Краснофлотский) в районе школы №1;сооружение дорожного транспорта ул. Комсомольская (от перекрестка ул. Ленина-ул. Красная Сибирь до ул. Горького) в районе «Экономического лицея»;внутриквартальный проезд ул. Красная Сибирь (от ул. Кр. Сибирь, 121 до ул. Лунная, 19) в районе многоквартирного дома Лунная, 19;внутриквартальный проезд ул. Лунная (въезд от ул. Лунная до ул. Лунная, 2) в районе многоквартирного дома Лунная, 2;сооружение дорожного транспорта ул. К. Маркса (от ул. Красная Сибирь-Спортивная) в районе детсада №24 «Пчелка»;автодорога на ул. Лермонтова (от ул. К. Маркса до ул. Островского) в районе многоквартирного дома Лермонтова, 17;автодорога на ул. Толстого (Кр. Сибирь-Кольцова) в районе дома №6.

Выполнение работ осуществляется в рамках исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». Работы по обустройству подходов к пешеходным переходам, искусственных дорожных неровностей и остановки общественного транспорта в Бердске должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Согласно аукционной документации, остановочный павильон должен быть выполнен по аналогии с ранее установленными автопавильонами в Бердске — «Горбольница» на ул. Первомайской (нечетная), «Универмаг» на ул. Ленина (нечетная), «Музей» на ул. Спортивной (четная) и подобные. Гарантийный срок устанавливается в 2 года с даты подписания акта приёмки выполненных работ.

Начальная (максимальная) цена контракта 928 741 рубль. Дата проведения электронного аукциона 20 сентября.