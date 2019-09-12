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Фекальный провал возле ТЦ «Орбита» закатали в асфальт коммунальщики Бердска

15:45 12.09.2019 Фото: berdsk.nso.ru
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Больше двух месяцев Комбинат бытовых услуг боролся с коммунальной аварией. Теперь в микрорайоне Космическом исчезнет запах канализации и будет открыт проезд.

Фекальный провал возле ТЦ «Орбита» закатали в асфальт коммунальщики Бердска
Территория на месте провала у ТЦ «Орбита» благоустроена

Как и обещал муниципальный Комбинат бытовых услуг, к 12 сентября завершилось благоустройство территории на месте коммунальной аварии у ТЦ «Орбита» в Бердске. Участок разрушенной дороги полностью заасфальтирован, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

Устранить аварию у ТЦ «Орбита» бердским коммунальщикам было непросто, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», провал угрожал фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта. КБУ ежедневно откачивал стоки в соседний колодец. Трубу здесь меняли открытым способом.

В конце августа завершили ликвидацию аварии на канализационных сетях — заменили 70 метров трубы, установили систему ливневой канализации, восстановили колодец. Но оказалось, что требует замены пожарный водовод. С ним тоже успешно справились бердские коммунальщики.

Теперь, после восстановления благоустройства, откроют проезд в микрорайон Космической, о чем беспокоились местные жители с детьми-инвалидами, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что канализацию у ТЦ «Орбита» прорвало в конце июня. Фекальные воды начали выходить наружу. Через месяц аварию признали чрезвычайной ситуацией.

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От редакции

Где рванет в следующий раз?

Аноним, 12 сентября 2019 16:09
Надолго?
валера, 12 сентября 2019 16:19
На века.

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