Фекальный провал возле ТЦ «Орбита» закатали в асфальт коммунальщики Бердска

Как и обещал муниципальный Комбинат бытовых услуг, к 12 сентября завершилось благоустройство территории на месте коммунальной аварии у ТЦ «Орбита» в Бердске. Участок разрушенной дороги полностью заасфальтирован, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.
Устранить аварию у ТЦ «Орбита» бердским коммунальщикам было непросто, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», провал угрожал фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта. КБУ ежедневно откачивал стоки в соседний колодец. Трубу здесь меняли открытым способом.
В конце августа завершили ликвидацию аварии на канализационных сетях — заменили 70 метров трубы, установили систему ливневой канализации, восстановили колодец. Но оказалось, что требует замены пожарный водовод. С ним тоже успешно справились бердские коммунальщики.
Теперь, после восстановления благоустройства, откроют проезд в микрорайон Космической, о чем беспокоились местные жители с детьми-инвалидами, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Напомним, что канализацию у ТЦ «Орбита» прорвало в конце июня. Фекальные воды начали выходить наружу. Через месяц аварию признали чрезвычайной ситуацией.