Почему с возрастом я стала/стал толстым?

Теперь эксперты с уверенностью могут сказать, что набор лишних килограммов связан в основном с нашим возрастом. С годами мы попросту всё медленнее выводим из организма жиры.

Набор лишних килограммов связан в основном с нашим возрастом

Процесс расщепления, выведения, а также запасания жира в жировых клетках называется липидным (или жировым) обменом. Вопрос, является ли скорость липидного обмена постоянной на протяжении всей жизни или зависит от колебаний массы тела, до сих пор оставался открытым.

Чтобы найти ответ, учёные из Каролинского института в Швеции в течение 16 лет следили за тем, как меняется скорость липидного обмена у 54 мужчин и женщин. Чтобы детально изучить это явление, исследователи наблюдали за распределением углерода-14 в жировой ткани участников.

Проведённый анализ показал, что у всех мужчин и женщин, независимо от того, набирали они или теряли вес за годы исследования, скорость выведения липидов неуклонно снижалась.

Учёные заметили, что добровольцы, не компенсировавшие замедление обмена жиров «урезанием» калорий в своём рационе, поправились за время проведения наблюдений в среднем на 20 процентов от исходного веса.

Таким образом, теперь эксперты с уверенностью могут сказать, что набор лишних килограммов связан в основном с нашим возрастом. С годами мы попросту всё медленнее выводим из организма жиры.

В этой находке кроется, однако, и хорошая новость. Несмотря на то, что свои годы мы контролировать не можем, мы всё ещё в силах повлиять на вес. Решение кажется достаточно простым: чем солиднее возраст, тем меньше нам нужно калорий и больше физических упражений.

Кстати, в рамках своей научной работы эксперты изучили положение дел и у тех, кто перенёс так называемую бариатрическую операцию (хирургическое лечение ожирения).

Исследовали наблюдали за динамикой массы тела 41 такой пациентки. Специалистов интересовало, как скорость обмена жиров влияет на их возможность удерживать стабильную массу тела через четыре-семь лет после проведённого вмешательства.

Полученные данные свидетельствуют о том, что только участницам с низкими показателями жирового обмена до операции удалось увеличить скорость «оборота» липидов и сохранить с таким трудом достигнутый результат.

Учёные полагают, что у этих дам было больше физиологических возможностей «разогнать» свой метаболизм, чем у участниц, и до операции обладавших достаточно высокой скоростью расщепления жиров.

«Полученные данные впервые показывают, что изменением массы тела с возрастом управляют процессы в жировой ткани вне зависимости от прочих факторов. Наша находка сможет открыть новые пути лечения ожирения», – отмечает главный автор научной статьи профессор Петер Арнер (Peter Arner) в пресс-релизе института.

Прежние исследования в этой области уже показали, что одним из способов ускорения обмена липидов является увеличение физических нагрузок. Настоящая научная работа не только подтверждает эту идею, но и указывает на то, что и долгосрочный эффект операции по снижению веса можно значительно улучшить, повысив свою физическую активность.

Авторы научной статьи, опубликованной в издании Nature Medicine, уверены, что понимание динамики липидного обмена крайне важно в современных условиях, когда ожирение становится серьёзной общемировой проблемой.

Источник: nauka.vesti.ru