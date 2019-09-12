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Разведка США получила данные об авариях при испытании ядерных «Буревестников» в России

13:15 12.09.2019 Фото: pixabay.com
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РФ намерена завершить работу над крылатыми ракетами с ядерной установкой «Буревестник» до 2025 года. Пять испытаний завершились неудачей, а самый длительный полет ракеты продолжался больше двух минут, утверждают источники CNBC.

Разведка США получила данные об авариях при испытании ядерных «Буревестников» в России
Взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя

Разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом американских разведслужб.

По данным разведки США, Россия намерена ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были «готовы к войне» до 2025 года.

Пять испытаний ракеты, проводившиеся с 2017 года, завершились авариями. Самый продолжительный полет занял более двух минут, после чего контроль был потерян, и ракета рухнула, самый короткий полет — около четырех секунд, рассказали источники телеканала.

Впервые о «Буревестнике» президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию. Глава государства заявил, что радиус действия ракеты неограничен, а траектория ее полета может быть «непредсказуемой», что делает «Буревестник» неуязвимым «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

Ранее источники CNBC утверждали, что взрыв на военном полигоне, произошедший 8 августа в Архангельской области, случился во время операции по подъему «Буревестника» со дна после испытаний.

Минобороны официально сообщало, что взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя, при этом не уточняя, для какой ракеты он предназначен. В госкорпорации «Росатом» говорили, что ЧП произошло во время «работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», погибли пять человек. После аварии в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные американских СМИ о взрыве при испытании «Буревестника», заявил, что необходимо ориентироваться на данные российских специалистов.

Источник: РБК

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