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Здоровье / Общество

Апчхи: как правильно чихать?

12:36 12.09.2019 Фото: pixabay.com
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Во время этого процесса скорость потока воздуха оценивается в 120 километров в час. Если при чихании закрывать рот, этот поток усиливается и направляется внутрь человека.

Апчхи: как правильно чихать?
Медики объяснили, как следует чихать

Медики объяснили, как следует чихать. Дело в том, что неправильное чихание может нанести серьезный вред здоровью.
Сайт aif.ru приводит слова главного научного сотрудника Научно-клинического центра оториноларингологии доктора медицинских наук Галины Тарасовой. Она, в частности, отмечает, что чихание является обстоятельством непреодолимой силы.

Во время этого процесса скорость потока воздуха оценивается в 120 километров в час. Если при чихании закрывать рот, этот поток усиливается и направляется внутрь человека.

«Слизь и микробы под давлением могут попасть в слуховую трубу и спровоцировать ее воспаление — евстахиит. Или попадут в околоносовые пазухи, что может вызвать синусит, гайморит», — говорит Галина Тарасова.

Она также отмечает, что при чихании с закрытым ртом может повыситься внутричерепной давление. Более того, известен случай, когда у чихнувшего с закрытым ртом британца произошел разрыв глотки.

Специалист советует чихать с открытым ртом, но прикрывать его при этом платком или рукой.

Источник: РГ

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