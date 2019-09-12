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Красота / Общество

Не хочу стареть: Как оставаться вечно молодой?

12:38 12.09.2019 Фото: pixabay.com
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Остановить старение невозможно, однако существуют способы, позволяющие защитить от возрастной деградации кожу и волосы, и дольше сохранить их хороший вид.

Не хочу стареть: Как оставаться вечно молодой?
Остановить старение невозможно

Остановить старение невозможно, однако существуют способы, позволяющие защитить от возрастной деградации кожу и волосы, и дольше сохранить их хороший вид. Вот что советуют делать для этого специалисты.

Кожу необходимо питать

Чтобы избежать раннего увядания кожи, ее необходимо питать изнутри полезными микроэлементами. В рационе питания должны присутствовать следующие вещества.

Волокна. Активизируют выведение токсинов, что защищает кожу от воспалений. Источники волокон — овощи и фрукты, цельные зерна, бобовые, сухофрукты.

Антиоксиданты. Эти вещества борются со свободными радикалами – окисляющими ткани молекулами, активность которых ведет к многочисленным морщинам. Природными антиоксидантами являются витамины А, С и Е, цинк, селен. Они содержатся в оранжевых и красных фруктах и овощах, зеленом чае, зелени и специях, куриных яйцах.

Витамины группы В. Они очень важны для здоровой и красивой кожи: разные витамины этой группы влияют на обновление клеток, выработку кожного сала. Для получения необходимых микроэлементов специалисты советуют употреблять в пищу необработанные продукты, цельное зерно, бобовые.

Омега-3. Данный тип жирных кислот эффективно поддерживает молодость и здоровье кожи. Два раза в неделю следует употреблять жирную рыбу, а каждый день – горсть орехов и одну-две столовых ложки нерафинированного растительного масла.

Цинк. Важен для регенерации кожи. Источники цинка – яичные желтки, молочные продукты, субпродукты и морепродукты, грибы, орехи, бобовые.

Магний. Он участвует в выработке полноценного коллагена – белка, обеспечивающего коже упругость, защищенность от морщин. Магнием организм снабжают овощи, в основном лиственные зеленые, бобовые, орехи, семена, цельные зерна.

Кожу необходимо защищать

Помимо здорового рациона для борьбы со старением кожи эксперты советуют предпринимать действия по ее защите. Базовый комплекс таких действий не сложен, их эффективность связана прежде всего с регулярным выполнением.

Как защитить кожу от вредного влияния внешних факторов:
Пользоваться средствами защиты от солнца;
Избегать курения, в том числе пассивного;
Увлажнять кожу утром и вечером;
Очищать кожу перед сном.

Как защитить от старения волосы

Сохранить волосы здоровыми и красивыми как можно дольше также помогает сбалансированное питание. В частности, волосам необходимо получать следующие нутриенты: белок, цинк и серу, железо.

Если волосы начали выпадать и седеть, в рацион полезно включить больше рыбы, яичные желтки, чечевицу, пивные дрожжи, зародыши пшеницы. Но при сильно выраженной потере волос необходимо обратиться к дерматологу. Алопеция может быть связана со множеством причин, от проблем со здоровьем до приема лекарств.

Источник: medikforum.ru

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