Заблудившихся грибников массово ищут спасатели и волонтеры по всей Сибири

Только за неделю в горно-таежной и лесной местности найдены и спасены 5 человек. Что делать родственникам? Как можно быстрее подайте заявление о пропаже человека. В полиции заявление принимают сразу.

За неделю в Сибири подразделения МЧС России провели 16 поисково-спасательных операций

За неделю в Сибири подразделения МЧС России провели 16 поисково-спасательных операций в природной среде: люди терялись в лесу, горах и на водных объектах. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

В сезон сбора дикоросов количество сообщений в экстренные службы о том, что кто-то потерялся, возрастает. Только на минувшей неделе в горно-таежной и лесной местности на территории Сибирского федерального округа найдены и спасены 5 человек.

В Алтайском крае около села Троицкое найдена потерявшаяся в лесу женщина. В Республике Хакасия спасены два человека: в лесу найден пропавший грибник, а также с использованием авиации МЧС России с гор эвакуирован упавший с дерева сборщик кедровых орехов. Волонтеры Новосибирской области нашли заблудившуюся под Новосибирском семью грибников.

В лесах Красноярского края (применяли авиацию МЧС России) и Республике Тыва спасатели, добровольцы и местные жители продолжают прочесывать лесные массивы в поисках потерявшихся людей.

Сотрудники МЧС России дают советы, как подготовиться к походу в лес.

Нужно обязательно сообщить родным или друзьям, куда вы пошли и когда планируете вернуться. Прежде чем идти в лес, изучите район на карте.

Необходимо одеваться в яркую и теплую одежду. Позаботитесь о полной зарядке батареи и пополните счет мобильного телефона. Возьмите с собой спички или зажигалку, воду, еду, свисток и лекарства, если вы его принимаете постоянно. Можно также захватить с собой маленький фонарик.

Как только человек понял, что потерялся, необходимо сразу остановиться, позвонить родственникам и сообщить о бедственном положении на номер 112 — единый телефон служб спасения. В разговоре постарайтесь дать известную вам информацию о своем местоположении, состоянии здоровья, опишите, как вы одеты.

Что делать родственникам? Как можно быстрее подайте заявление о пропаже человека. В полиции заявление принимают сразу.