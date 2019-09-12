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Красота / Общество

Почему солнцезащитный крем нужен круглый год

12:44 12.09.2019 Фото: pixabay.com
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По мере проникновения в кожу ультрафиолетовые лучи ускоряют процессы старения, которые проявляют себя морщинами.

Почему солнцезащитный крем нужен круглый год
Многие из нас используют это гигиеническое средство только в жаркую погоду

Многие из нас используют это гигиеническое средство только в жаркую погоду и где-нибудь на пляже. Эксперты из Дании рассказали, почему солнцезащитный крем требуется наносить на кожу круглый год.

Молодое лицо. Наверняка вы хотели бы защитить лицо от возрастных изменений, не прибегая при этом к ботоксу и другим дорогостоящим косметическим процедурам. Справиться с этой задачей поможет солнцезащитный крем, который предохраняет от проявления на коже лица красных ниточек вен, так неприглядно и очевидно выдающих окружающим наш истинный возраст.

Снижение риска рака кожи. Это наиболее очевидное преимущество солнцезащитного крема, о котором известно многое. Но немногие знают о том, что и зимой солнце способно спровоцировать негативные изменения на нашей кожи, если мы его не защищаем. И не думайте, что если у вас в мороз открыты только лицо и руки, то в этом нет ничего страшного — даже здесь нашей коже требуется крем.

Защита от загара. Многим покажется это странным, ведь загар — именно то, ради чего мы устремляемся на пляж. Однако правильно подобранный солнцезащитный крем позволит коже стать более смуглой и одновременно защитит её от опасных повреждений.

Защита от морщин. По мере проникновения в кожу ультрафиолетовые лучи ускоряют процессы старения, которые проявляют себя морщинами. Солнцезащитный крем приходит на помощь и в этом случае.

Источник: medikforum.ru

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