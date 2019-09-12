Настоящий сексизм: комментарии мужчин с намеком отравляют жизнь женщинам

Сексистские комментарии мужчин отравляют жизнь женщинам

Исследование показало, что подвергающиеся сексуальным домогательствам женщины чаще сталкиваются с этим психическим расстройством. Даже сексистские комментарии заставляют представительниц прекрасного пола чувствовать себя в опасности.

Считающие себя жертвами сексизма женщины значительно чаще сталкиваются с депрессиями, как выяснили ученые из Университетского колледжа Лондона, опросившие около 3 000 представительниц прекрасного пола. Их спрашивали о том, подвергались ли они когда-либо оскорблениям, вербальным или физическим атакам из-за своего пола. Выяснилось, что жертва сексуальной дискриминации более чем в три раза чаще проявляли симптомы депрессий. При этом наибольшее количество подобных эпизодов дискриминации было зафиксировано среди молодых, хорошо образованных и обеспеченных женщин.

Из-за сексистских ремарок в свой адрес представительницы прекрасного пола не чувствовали себя в безопасности. Они, к примеру, переставали заниматься спортом на улице, то есть бегать или кататься на велосипеде. Даже несмотря на то, что им были прекрасно известны все преимущества для здоровья подобного рода физических нагрузок. Повторяющиеся угрозы заставляли некоторых женщин прибегать к помощи разного рода субстанций для снижения уровня стресса, что разрушительно воздействовало на их здоровье.

В целом, сексизм подвергал симпатичных и стройных женщин мрачным мыслям, снижая удовлетворение от жизни и крайне негативно влияя на их физическое здоровье. Ученые полагают, что подобного рода поведение по отношению к женщинам отрицательно воздействует на нормальные биологические процессы.

Источник: medikforum.ru