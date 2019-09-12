12.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Настоящий сексизм: комментарии мужчин с намеком отравляют жизнь женщинам

12:59 12.09.2019 Фото: pixabay.com
0

Из-за сексистских ремарок в свой адрес представительницы прекрасного пола не чувствовали себя в безопасности.

Настоящий сексизм: комментарии мужчин с намеком отравляют жизнь женщинам
Сексистские комментарии мужчин отравляют жизнь женщинам

Исследование показало, что подвергающиеся сексуальным домогательствам женщины чаще сталкиваются с этим психическим расстройством. Даже сексистские комментарии заставляют представительниц прекрасного пола чувствовать себя в опасности.

Считающие себя жертвами сексизма женщины значительно чаще сталкиваются с депрессиями, как выяснили ученые из Университетского колледжа Лондона, опросившие около 3 000 представительниц прекрасного пола. Их спрашивали о том, подвергались ли они когда-либо оскорблениям, вербальным или физическим атакам из-за своего пола. Выяснилось, что жертва сексуальной дискриминации более чем в три раза чаще проявляли симптомы депрессий. При этом наибольшее количество подобных эпизодов дискриминации было зафиксировано среди молодых, хорошо образованных и обеспеченных женщин.

Из-за сексистских ремарок в свой адрес представительницы прекрасного пола не чувствовали себя в безопасности. Они, к примеру, переставали заниматься спортом на улице, то есть бегать или кататься на велосипеде. Даже несмотря на то, что им были прекрасно известны все преимущества для здоровья подобного рода физических нагрузок. Повторяющиеся угрозы заставляли некоторых женщин прибегать к помощи разного рода субстанций для снижения уровня стресса, что разрушительно воздействовало на их здоровье.

В целом, сексизм подвергал симпатичных и стройных женщин мрачным мыслям, снижая удовлетворение от жизни и крайне негативно влияя на их физическое здоровье. Ученые полагают, что подобного рода поведение по отношению к женщинам отрицательно воздействует на нормальные биологические процессы.

Источник: medikforum.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы сталкиваетесь с сексизмом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Провериться на туберкулез освободившихся зэков требует через суд прокуратура Новосибирской области
13:45 12-09-2019
Провериться на туберкулез освободившихся зэков требует через суд прокуратура Новосибирской области
БердскЗа 1 млн рублей установят остановочный павильон и лежачих полицейских в Бердске
13:30 12-09-2019
За 1 млн рублей установят остановочный павильон и лежачих полицейских в Бердске
Разведка США получила данные об авариях при испытании ядерных «Буревестников» в России
13:15 12-09-2019
Разведка США получила данные об авариях при испытании ядерных «Буревестников» в России
Почему с возрастом я стала/стал толстым?
13:02 12-09-2019
Почему с возрастом я стала/стал толстым?
Скандал: из-за прически требуют перевести 4-классника на домашнее обучение в школе под Красноярском
13:00 12-09-2019
Скандал: из-за прически требуют перевести 4-классника на домашнее обучение в школе под Красноярском
Настоящий сексизм: комментарии мужчин с намеком отравляют жизнь женщинам
12:59 12-09-2019
Настоящий сексизм: комментарии мужчин с намеком отравляют жизнь женщинам
Выдачу ипотеки с низким взносом ограничат в России
12:55 12-09-2019
Выдачу ипотеки с низким взносом ограничат в России
Адаптированная литра: опасны ли русские классики в урезанном виде?
12:53 12-09-2019
Адаптированная литра: опасны ли русские классики в урезанном виде?
Московские школьники заняли первое место в Олимпиаде мегаполисов
12:48 12-09-2019
Московские школьники заняли первое место в Олимпиаде мегаполисов
Можно ли оставить ребенка в детском саду до 8 лет?
12:46 12-09-2019
Можно ли оставить ребенка в детском саду до 8 лет?