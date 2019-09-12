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Провериться на туберкулез освободившихся зэков требует через суд прокуратура Новосибирской области

13:45 12.09.2019 Фото: pixabay.com
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Прокуратура направила в Карасукский районный суд 12 исков, в которых потребовала обязать ответчиков пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза.

Провериться на туберкулез освободившихся зэков требует через суд прокуратура Новосибирской области
В Карасуке прокуратура обратилась в суд, потребовав от граждан пройти профилактические осмотры

Прокуратура Карасукского района проверила исполнение законодательства о предупреждении распространения туберкулеза. И обратилась в суд, потребовав от граждан пройти профилактические осмотры, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ходе проверки установлено, что 12 местных жителей, освободившиеся из мест лишения свободы, по прибытию на постоянное место жительства в установленные сроки не прошли обязательный профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза.

В силу положений Федерального закона «О санитарно– эпидемиологическом благополучии населения» и «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» такие лица подлежат (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактическим медицинским осмотрам в целях выявления туберкулеза дважды в год в течение первых двух лет после освобождения от отбывания наказания.

Прокуратура района направила в Карасукский районный суд 12 исков, в которых потребовала обязать ответчиков пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза.

Иски рассмотрены и удовлетворены, их исполнение взято в прокуратуре на контроль.

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