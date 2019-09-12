12.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Работа в Бердске

17:37 12.09.2019
1

Ищу работу: Бесплатно размести резюме на сайте www.rabotanso.ru. Ищу работника: бесплатно размести вакансию на сайте www.rabotanso.ru.

Работа в Бердске

Все меньше объявлений о поиске работы и о вакансиях в газетах и журналах, но все больше их на специализированных сайтах по поиску работу.
В Бердске на сайте www.rabotanso.ru для тех, кто ищет работников, и тех, кто ищет работу, предоставлены большие возможности.

Размещать вакансии и резюме могут не только жители Бердска, но и из других регионов Новосибирской области и России.

Соискателям

Соискатели работы, имея регистрацию на сайте, могут бесплатно размещать неограниченное количество резюме. Могут из своего кабинета подписываться на вакансии, вносить правку в резюме, отключать его или продлевать, могут получать письма от работодателей. Полную информацию в резюме соискателя могут видеть только зарегистрированные на сайте работодатели.

Работодателям

Работодатели, имея регистрацию на сайте, могут бесплатно иметь одну активную вакансию. При оплате одного из тарифов они могут иметь 20 или 50 активных вакансий плюс к ним дополнительные возможности. Например, подписка на резюме соискателей, приоритет в поиске.

Кроме этого, работодатели могут отдельно покупать услуги. Счет на услугу можно выписать из личного кабинета на сайте www.rabotanso.ru или оплатить непосредственно через интернет.

Каждый сможет видеть статистику просмотров своей вакансии или резюме.
В нашем регионе самым старейшим и востребованным ресурсом по поиску работы был и остается сайт НГС. С недавних пор размещение вакансии стало там платным, 600 рублей за одну вакансию.

На сайте www.rabotanso.ru одна вакансия остается бесплатной по-прежнему.
Размещенные вакансии и резюме выходят в информерах на сайтах www.kurer-sreda.ru и www.vesiskitim.ru

Задать свои вопросы вы можете, позвоните 8(383-41)2-15-51, 8(383-41)2-70-12.
Если вы хотите прослушать презентацию сайта, рассказ о его возможностях, звоните, и мы к вам приедем.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы ищите работу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Неисправности компьютера: самые частые поломки
19:00 12-09-2019
Неисправности компьютера: самые частые поломки
В психушку отправили запойного крушителя окон гвардейцы в Новосибирской области
18:45 12-09-2019
В психушку отправили запойного крушителя окон гвардейцы в Новосибирской области
Отрубленную по локоть руку пришили 14-летнему мальчику хирурги в Перми 2
18:30 12-09-2019
Отрубленную по локоть руку пришили 14-летнему мальчику хирурги в Перми
Случайность ядерной войны не исключает российский МИД 3
18:15 12-09-2019
Случайность ядерной войны не исключает российский МИД
БердскОбесточат кассы по оплате услуг ЖКХ в Бердске 13 сентября 1
18:00 12-09-2019
Обесточат кассы по оплате услуг ЖКХ в Бердске 13 сентября
Контролировать стаж и пенсионные накопления с 45 лет научат россиян
17:45 12-09-2019
Контролировать стаж и пенсионные накопления с 45 лет научат россиян
Работа в Бердске
17:37 12-09-2019
Работа в Бердске
БердскЧтобы дети не мерзли: Поставить дополнительные батареи в детской поликлинике поручил КБУ мэр Бердска 1
17:30 12-09-2019
Чтобы дети не мерзли: Поставить дополнительные батареи в детской поликлинике поручил КБУ мэр Бердска
Закормила до смерти: 13-летний мальчик скончался от ожирения в Великобритании
17:15 12-09-2019
Закормила до смерти: 13-летний мальчик скончался от ожирения в Великобритании
Массовое отравление шаурмой: 14 человек после обеда попали в больницу в Уфе
17:00 12-09-2019
Массовое отравление шаурмой: 14 человек после обеда попали в больницу в Уфе