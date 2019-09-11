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Медведев отменил СССР: Советские нормативы перестанут действовать с 2020 года

18:30 11.09.2019 Фото: Кремлин.ру
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Премьер подчеркнул, что правительству предстоит огромная и тонкая работа по отсеву ненужных и устаревших нормативов, «которые вредят развитию страны и ограничивают экономику».

Медведев отменил СССР: Советские нормативы перестанут действовать с 2020 года
Дмитрий Медведев дал поручение избавиться от советских нормативных актов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение отменить с будущего года действие советских нормативно-правовых актов, мешающих развитию современной экономики. Об этом он рассказал в среду в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24», отвечая на вопрос ресторатора Игоря Бухарова.

«Я согласен, что совокупность прежних нормативных актов — еще советского периода и РСФСР, да и некоторых актов, которые принимались в новейший период создает тяжелые условия для работы, — сказал он. — Можно привести много примеров, чтобы позабавить присутствующих, но это уже не забавно, а надоело, а раз это так, у нас возникла вот эта модель, которую окрестили регуляторной гильотиной».

«Я сегодня подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее с 1 января следующего года. Для этого нужно оценить, что и как делать», — сообщил глава кабмина.

Нормативных актов, которые предстоит проанализировать на предмет «отсечения», так много, что одно перечисление занимает тысячи страниц. Вице-премьер Константин Чуйченко продемонстрировал объемную папку со списком из нормативных актов и перечислил несколько позиций, включая декрет от октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что правительству предстоит огромная и тонкая работа по отсеву ненужных и устаревших нормативов, «которые вредят развитию страны и ограничивают экономику». Кроме того, необходимо не допустить правового вакуума в тех отраслях, где поработает регуляторная гильотина. Этой работой займется аппарат правительства совместно с экспертами и юристами, передает РГ.

Глава правительства также добавил, что нужно перейти к совершенно другим началам контрольно-надзорной деятельности, которая должна быть в интересах потребителей, «а не в интересах контрольных организаций, для которых чем больше проверок, тем больше палочек — соответственно, за это и премируют, за это так или иначе поощряют».

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