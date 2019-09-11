В рубрику «Сообщи свою новость» написал Максим:
— По адресу ул. Рогачева, 1 на придомовой территории хотят незаконно расширить парковку за счет детской площадки, срубить несколько деревьев. Жители, мягко говоря, в шоке. Установлены знаки, подгоняют технику. Основания: протокол собрания собственников и план реконструкции придомовой территории, который никто из жителей в глаза не видел. Просим привлечь внимание депутата, чиновников и всех причастных, кто мог бы помочь жителям отстоять площадку и зеленые насаждения во дворе.
Жители в шоке: расширяют паркувку за счет детской площадке на ул. Рогачева
Уже срубили несколько деревьев. Основания: протокол собрания собственников и план реконструкции придомовой территории, который никто из жителей в глаза не видел.
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Максим:
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От редакции
Как расширить парковку и сохранить площадку?
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