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Народные новости / Общество

Жители в шоке: расширяют паркувку за счет детской площадке на ул. Рогачева

18:19 11.09.2019
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Уже срубили несколько деревьев. Основания: протокол собрания собственников и план реконструкции придомовой территории, который никто из жителей в глаза не видел.

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Максим:
— По адресу ул. Рогачева, 1 на придомовой территории хотят незаконно расширить парковку за счет детской площадки, срубить несколько деревьев. Жители, мягко говоря, в шоке. Установлены знаки, подгоняют технику. Основания: протокол собрания собственников и план реконструкции придомовой территории, который никто из жителей в глаза не видел. Просим привлечь внимание депутата, чиновников и всех причастных, кто мог бы помочь жителям отстоять площадку и зеленые насаждения во дворе.

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От редакции

Как расширить парковку и сохранить площадку?

Аноним, 11 сентября 2019 18:35
Тоже много вопросов по поводу собраний. Когда было последнее собрание по этому адресу? Какие вопросы обсуждались? Почему старшая по дому ходит по квартирам с уже готовыми протоколами собрания и просит подписать, ничего не показывая, не давая читать? По поводу парковок вообще шок. Сами же жители сажали березы и липы, а теперь здрасьте, согласно протоколу какого-то собрания, эти деревья спилят. Очень приятно!
Аноним, 11 сентября 2019 18:38
С депутатами связываться это только время терять там толку не будет.
Собирайте новое собрание и обращайтесь в суд о подделки протокола собрания.

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