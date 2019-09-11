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Переедет в подаренную квартиру после сбора урожая фронтовичка Мария Левина из Бердска

18:00 11.09.2019
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Сейчас сын Марии Игнатьевны заготавливает соления на зиму. День рождения 16 сентября она отметит в старом доме, признанном аварийным.

Переедет в подаренную квартиру после сбора урожая фронтовичка Мария Левина из Бердска
Мария Левина воевала на Ленинградском фронте

Готовится к своему 97 дню рождения фронтовичка Мария Левина из Бердска. Немногочисленных гостей 16 сентября она встретит в своем стареньком полуразрушенном доме.

-10 сентября я разговаривала по телефону с Марией Игнатьевной. Они с сыном живут в своем старом доме. Сын сейчас занимается заготовками на зиму. Как только соберут весь урожай, переедут в новую квартиру, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных.

По словам Натальи Юрьевны, областные средства на приобретение жилья для фронтовички в Бердск пока не поступили.

Напомним, Мария Левина 4 года добивалась того, чтобы ее дом признали аварийным и дали квартиру по президентской программе. Участнице войны предлагали однокомнатную квартиру в доме ветеранов. Но Левина отказалась. Хотела иметь собственную квартиру за счет программы по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны благоустроенным жильем.

Власть Бердска стала хлопотать по вопросу получения квартиры ветераном Великой Отечественной войны. Событие ускорило видеообращение Марии Левиной к президенту Владимиру Путину. После этого пообещали выделить деньги на покупку благоустроенного жилья в размере 1,6 млн рублей из областного бюджета. Средства предполагалось перечислить в сентябре.

Но раньше государства благотворительный фонд подарил фронтовичку обставленную мебелью и бытовой техникой квартиру. Мария Левина там прожила всего полдня, со слезами попросила сына отвезти ее назад — в старенький щитовой дом 1961 года постройки. Вместе с тем, Мария Игнатьевна утверждает, что жить в старом доме, официально признанном аварийным, невозможно. Она боится, что крыша и стены рухнут. Сейчас семья его использует как дачу.

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