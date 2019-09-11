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Сюрприз: Нашла в колбасе обручальное кольцо жительница Новосибирска

17:30 11.09.2019 Фото: pixabay.com
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Сибирячка написала жалобу в Роспотребнадзор. Она настаивает на том, чтобы ведомство проверило все продукты, продающиеся в супермаркете, где была куплена колбаса «Омского бекона». Само кольцо она решила оставить себе.

Сюрприз: Нашла в колбасе обручальное кольцо жительница Новосибирска
Жительница Новосибирска нашла в колбасе обручальное кольцо

В Новосибирске женщина нашла в батоне колбасы обручальное кольцо. Драгоценность находилась в сервелате от «Омского бекона».

Как рассказала сама женщина, чьи слова приводит altapress.ru, она собиралась приготовить оливье, начала резать колбасу, но нож буквально застрял в ней. Выяснилось, что там было обручальное кольцо.

Сибирячка написала жалобу в Роспотребнадзор. Она настаивает на том, чтобы ведомство проверило все продукты, продающиеся в супермаркете, где была куплена колбаса «с сюрпризом». Само кольцо она решила оставить себе.

Источник: Известия

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От редакции

Что вам попадалось в продуктах?

Аноним, 11 сентября 2019 17:53
Золотишко прикарманила, ещё и жалуется... Ну что за народ?
Аноним, 11 сентября 2019 17:55
А палец был там, или не заметила и съела?
А., 11 сентября 2019 18:14
Сейчас все пойдут покупать колбасу...вдруг еще повезет
Аноним, 11 сентября 2019 18:22
После такой находки не плохо бы желудок промыть и поискать в колбасе то, на чём принято носить обручальное кольцо....
Аноним, 11 сентября 2019 18:27
Нашла, сдай в полицию, а то это по новым понятиям уголовного кодекса, кража. И потерпевший с заявлением найдётся...
Аноним, 11 сентября 2019 18:36
"И потерпевший с заявлением найдётся..."

А вы уверенны, что потерпевший не находился в том же месте, что и найденное кольцо?

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