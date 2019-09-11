Сюрприз: Нашла в колбасе обручальное кольцо жительница Новосибирска

Сибирячка написала жалобу в Роспотребнадзор. Она настаивает на том, чтобы ведомство проверило все продукты, продающиеся в супермаркете, где была куплена колбаса «Омского бекона». Само кольцо она решила оставить себе.

Жительница Новосибирска нашла в колбасе обручальное кольцо

В Новосибирске женщина нашла в батоне колбасы обручальное кольцо. Драгоценность находилась в сервелате от «Омского бекона».

Как рассказала сама женщина, чьи слова приводит altapress.ru, она собиралась приготовить оливье, начала резать колбасу, но нож буквально застрял в ней. Выяснилось, что там было обручальное кольцо.

Сибирячка написала жалобу в Роспотребнадзор. Она настаивает на том, чтобы ведомство проверило все продукты, продающиеся в супермаркете, где была куплена колбаса «с сюрпризом». Само кольцо она решила оставить себе.

Источник: Известия