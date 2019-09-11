За падение шкафов со стены на 5-классниц к двум годам условно приговорил мастера суд Новосибирска

Одна из девочек серьезно пострадала на уроке технологии. Рабочий не очистил от просверленные отверстия и вставил шурупы. Его вина доказана.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора

Собранные следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по уголовному делу по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в августе 2018 года школа №82 Новосибирска заключила договор с мебельной фабрикой «Калите» на поставку, сборку и установку шкафов навесных, полуоткрытых, тумб под оргтехнику в помещении.

В свою очередь, мебельная фабрика «Калите» заключила договор подряда с 45-летним мужчиной, который согласно договора, выступал в качестве подрядчика и обязан изготовить, собрать и произвести монтаж мебели, самостоятельно определяя способы выполнения задания, выполнить весь комплекс работ качественно и в надлежащие сроки.

В августе 2018 года 45-летний мужчина просверлил 12 отверстий в стене кабинета технологии №210 школы № 82, после чего, не прочистив просверленные отверстия от шлама и пыли, установил в них распорные пластиковые анкерные крепления заведомо недостаточной длины и диаметра по отношению к посадочным отверстиям. Тем самым он не обеспечил их прочное, надежное и безопасное соединение с материалом стены. А затем для фиксации монтажных планок применил шурупы-саморезы и мебельные шурупы длиной короче, чем длина распорных элементов, после чего повесил на них шкафы.

8 октября 2018 года в утреннее время, в помещении кабинета технологии со стены произошло падение навесных полуоткрытых шкафов на пятерых несовершеннолетних учениц 5 класса школы, одной из которой был причинен тяжкий вред здоровью, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Приговором Дзержинского районного суда 45-летний мужчина приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.