Сколько тратят россияне на быт?

В России назвали города с самой дорогой платой за домашний интернет и услуги ЖКХ. Жители Казани в среднем платят на 2 тыс. рублей больше москвичей, в Омске самый маленький чек за мобильную связь.

Жители Казани в среднем платят на 2 тыс. рублей за жилищно-коммунальные услуги больше москвичей

Месячные расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь за восемь месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом выросли на 9% и 11% соответственно, за платное телевидение и онлайн-кинотеатры — снизились на 13%. Вместе с тем плата за ЖКУ осталась почти неизменна, а городом-лидером по среднему чеку стала Казань, говорится в исследовании «Яндекс.Денег».

Согласно данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги по России составляет почти 3 тыс. рублей, при этом самые большие средние платежи за ЖКУ — в Казани и Москве (5 970 и 3 937 рублей соответственно), самые маленькие — в Воронеже и Волгограде (1 496 и 1 537 рублей).

В среднем за домашний интернет россияне платят в месяц 598 рублей, больше всего месячные расходы увеличились за год в Новосибирске — на 39%, до 540 рублей. «В то же время средний чек в этом городе — один из самых низких по сравнению с другими регионами страны. Меньше всего за интернет платят в Омске (в среднем по 471 рублю), а больше всего — в Красноярске (по 938 рублей). Москва по этому показателю занимает лишь пятое место», — рассказали в компании.

За мобильную связь в России, добавляют эксперты, в среднем платят 344 рубля в месяц. Больше всего на это тратят в Волгограде и Санкт-Петербурге — в среднем по 671 и 541 рублю соответственно, а в Москве средний чек ниже — 444 рубля, самый же маленький он в Омске — 238 рублей.

Что касается платного ТВ, то за него средний чек по стране составляет 880 рублей, отмечается в исследовании. «Больше всего на телеконтент тратят в среднем за раз в Воронеже — 1033 рубля. Это единственный город в России, где средний чек за год вырос (на 10%). Самый маленький средний платеж за телевидение — в Новосибирске (633 рубля)», — заключили эксперты.

В исследовании «Яндекс.Денег» сравнивались платежи за январь-август 2019 года и за такой же период годом ранее. При составлении статистики учитывались оплата бытовых услуг на сайте и в приложении «Яндекс.Денег», а также платежи россиян через платежный сервис — «Яндекс.Кассу» на собственных онлайн-площадках компаний, предоставляющих коммунальные и телекоммуникационные услуги.

Источник: ТАСС