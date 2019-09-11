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Новую пенсионную реформу в части добровольных накоплений поддержал одобрил глава ПФР

18:15 11.09.2019 Фото: pixabay.com
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Проект гарантирует сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для роччиян.

Новую пенсионную реформу в части добровольных накоплений поддержал одобрил глава ПФР
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Сюжет: Пенсионная реформа
Новую пенсионную реформу в части добровольных накоплений поддержал одобрил глава ПФР

Новую пенсионную реформу в части добровольных накоплений поддержал одобрил глава ПФРНовая пенсионная реформа ждет россиянЕщё 26 новостей

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов позитивно оценил предложенную Минфином модель системы добровольных пенсионных накоплений.

«Новый проект нам еще официально не поступал, но, судя по тому, что уже известно, мы поддерживаем такой вариант, поскольку он позволит повысить пенсионные права людей», — отметил он.

Из плюсов Дроздов выделил добровольность участия, возможность использовать уже сформированные накопления и включение средств в действующую систему гарантирования выплат через АСВ, как в случае с банковскими вкладами или обязательными пенсионными накоплениями.

Что известно о проекте
Инициатором документа с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» выступил Минфин, проект уже направили на согласование в Минтруд.

Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта:
—исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений;
—гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства;
—регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором;
—налоговые льготы для бизнеса;
—налоговые вычеты для граждан.

Источник: РИА Новости

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