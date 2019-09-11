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Скончался устроивший самосожжение у здания госсовета Удмуртии ученый

16:15 11.09.2019 Фото: Facebook
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79-летний кандидат философских наук Альберт Разин устроил пикет в защиту удмуртского языка с плакатом «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть». И поджег себя.

Скончался устроивший самосожжение у здания госсовета Удмуртии ученый
Ученый, поджегший себя у здания Госсовета Удмуртии, скончался

Удмуртский ученый, социолог, кандидат философских наук Альберт Разин, который устроил акт самосожжения у здания Госсовета Удмуртии, скончался. Об этом сообщает портал «Моя Удмуртия» 11 сентября.

Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, сообщал глава республиканского управления Следственного комитета России Рустам Тугушев.

Мужчину, который поджег себя, ввели в медикаментозный сон, сказал журналистам заместитель главврача 1-й республиканской клинической больницы Олег Шевцов. Спасти пострадавшего не удалось.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 10 сентября он пришел к зданию Госсовета с пикетом в защиту удмуртского языка. Он стоял на акции с плакатом «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть». В какой-то момент он поджег себя. Он получил ожоги 100% поверхности тела.

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