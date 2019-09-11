Прорвало: На неделю отключили горячую воду из-за дефекта трубы на ул. Боровой в Бердске

Под отключение попали четыре дома, сидящие на магистральном трубопроводе. Одновременно в трех местах города КБУ ремонтирует коммуникации.

Проблемы с трубами — не новшество для Бердска

Дефект на магистральном трубопроводе тепловых сетей на ул. Боровой обнаружили коммунальщики Бердска. Об этом в среду сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

— В связи с выявленным дефектом на магистральном трубопроводе тепловых сетей в районе дома №102 на ул. Боровой произведено отключение горячего водоснабжения от ЦТП «Боровая» у потребителей по адресам: ул. Боровая, 94, 96, 98, 102, — рассказали в КБУ.

Воды не будет с 14 часов 11 сентября, ориентировочно, до 18 сентября.

О возобновлении горячего водоснабжения будет сообщено дополнительно, уточнили в КБУ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», одновременно в нескольких частях города коммунальщики отключили горячее водоснабжение — ремонтируют трубы.