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Прорвало: На неделю отключили горячую воду из-за дефекта трубы на ул. Боровой в Бердске

15:53 11.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Под отключение попали четыре дома, сидящие на магистральном трубопроводе. Одновременно в трех местах города КБУ ремонтирует коммуникации.

Прорвало: На неделю отключили горячую воду из за дефекта трубы на ул. Боровой в Бердске
Проблемы с трубами — не новшество для Бердска

Дефект на магистральном трубопроводе тепловых сетей на ул. Боровой обнаружили коммунальщики Бердска. Об этом в среду сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

— В связи с выявленным дефектом на магистральном трубопроводе тепловых сетей в районе дома №102 на ул. Боровой произведено отключение горячего водоснабжения от ЦТП «Боровая» у потребителей по адресам: ул. Боровая, 94, 96, 98, 102, — рассказали в КБУ.

Воды не будет с 14 часов 11 сентября, ориентировочно, до 18 сентября.

О возобновлении горячего водоснабжения будет сообщено дополнительно, уточнили в КБУ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», одновременно в нескольких частях города коммунальщики отключили горячее водоснабжение — ремонтируют трубы.

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От редакции

Коммуникации нужно менять по всему городу?

Аноним, 11 сентября 2019 16:27
Кошмар,это какие нормативы позволяют кбу неделю устранять аварию? Дичь и только,а что Захаров с Шестерниным несведущи в этих вопросах,?

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