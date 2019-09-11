11.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Доллар по цене 30 рублей прогнозирует эксперт из-за кризиса за рубежом

16:30 11.09.2019 Фото: pixabay.com
3 0

У стран с развитой экономикой в настоящее время беспрецедентные уровни госдолгов. Под погашение и обслуживание предыдущих долгов выпускаются новые, причем под более низкие ставки.

Доллар по цене 30 рублей прогнозирует эксперт из за кризиса за рубежом
Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Ранее 10 сентября стало известно, что чистый госдолг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года. На 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 трлн рублей.

«Наш ВВП, который сейчас прибавляет в лучшем случае по 2% в год, вполне будет способен сохранить темп. Тогда как параллельно мы, видимо, будем наблюдать глубокий экономический кризис за рубежом. Доллар за позабытые 30 рублей? В этой парадигме — скорее, да», — сказал Хохрин.

По его словам, у стран с развитой экономикой в настоящее время беспрецедентные уровни госдолгов. Под погашение и обслуживание предыдущих долгов выпускаются новые, причем под более низкие ставки.

Увеличение долговой нагрузки объясняется экономической необходимостью. Однако нагрузка растет несоразмерно экономическим успехам даже в США, а в Европе и вовсе многолетняя стагнация, отметил эксперт.

«Раздувание долгового пузыря, особенно если оно не подкреплено экономическим ростом, рано или поздно приводит к сложностям в обслуживании. Эти проблемы мало заметны, но они уже есть», — подчеркнул Хохрин.

Он добавил, что решить существующие проблемы госдолга развитых стран можно лишь девальвацией резервных валют.

В свою очередь, управляющий директор «Артер Эссет Менеджмент» Андрей Хайретдинов заявил «Известиям», что действия российских властей по сокращению программ заимствования вынужденные. Они обусловлены существующими внешними ограничениями доступа России на международные рынки капитала.
По его мнению, это тормозит рост экономики и одновременно ограничивает возможности инвесторов из-за снижения ликвидности рынка.

Ранее в сентябре главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров заявил, что осенью россиянам свои средства лучше хранить в иностранных валютах. По его словам, как валюты-убежища сейчас интересны швейцарский франк и японская йена.

Центробанк установил официальный курс доллара США на 11 сентября в размере 65,43 рубля.

Источник: Известия

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

30 рублей за доллар - реально?

Аноним, 11 сентября 2019 17:59
НВР:
30 гривен за доллар реально
Новый мэр, 11 сентября 2019 18:29
в 2014 так и было
Аноним, 11 сентября 2019 18:45
В настоящий момент госдолг США в реальном времени составляет:
22 545 020 000 000
Эта цифра означает, что каждую минут долг увеличивается примерно на 2 млн. долларов. Если же разделить весь долг между гражданами США, то каждый из них будет должен более 50 тыс. долларов. Это не окончательные данные, так как значение постоянно растет.
Экономика США во многом состоит из биржевых и иных спекулятивных пузырей! Вы же не согласитесь, что работа уборщицы в школе на полставки стоит $3000? Или булочка с котлеткой "из немяса" - $9,90?
А нам тут втирают про "самую мощную и эффективную экономику"!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Оживили пациента после 25-минутной остановки сердца на Сахалине
18:45 11-09-2019
Оживили пациента после 25-минутной остановки сердца на Сахалине
БердскРегистрацию транспорта вернула в город власть Бердска 5
18:35 11-09-2019
Регистрацию транспорта вернула в город власть Бердска
Медведев отменил СССР: Советские нормативы перестанут действовать с 2020 года
18:30 11-09-2019
Медведев отменил СССР: Советские нормативы перестанут действовать с 2020 года
Жители в шоке: расширяют паркувку за счет детской площадке на ул. Рогачева 2
18:19 11-09-2019
Жители в шоке: расширяют паркувку за счет детской площадке на ул. Рогачева
Новую пенсионную реформу в части добровольных накоплений поддержал одобрил глава ПФР
18:15 11-09-2019
Новую пенсионную реформу в части добровольных накоплений поддержал одобрил глава ПФР
БердскПереедет в подаренную квартиру после сбора урожая фронтовичка Мария Левина из Бердска
18:00 11-09-2019
Переедет в подаренную квартиру после сбора урожая фронтовичка Мария Левина из Бердска
За падение шкафов со стены на 5-классниц к двум годам условно приговорил мастера суд Новосибирска
17:45 11-09-2019
За падение шкафов со стены на 5-классниц к двум годам условно приговорил мастера суд Новосибирска
Сюрприз: Нашла в колбасе обручальное кольцо жительница Новосибирска 6
17:30 11-09-2019
Сюрприз: Нашла в колбасе обручальное кольцо жительница Новосибирска
Бердск75 лет Победы: Возмущены розовой окраской стен и разрухой на мемориале Славы жители Бердска 4
17:25 11-09-2019
75 лет Победы: Возмущены розовой окраской стен и разрухой на мемориале Славы жители Бердска
БердскИз-за пьяных отдыхающих закрыли главный вход в санаторий "Сибиряк" в Бердске 29
17:15 11-09-2019
Из-за пьяных отдыхающих закрыли главный вход в санаторий