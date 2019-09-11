Педофил насиловал 7-летнюю дочь своей сожительницы в Ленинградской области

Дело 34-летнего насильника предано в суд. Девочка рассказала маме о надругательствах спустя несколько лет, когда женщина уже рассталась с сожителем.

Насиловавший 7-летнюю девочку педофил из Пикалево пойдет под суд

Следователи Ленобласти передали в суд дело 34-летнего мужчины, который обвиняется в домогательствах к 7-летней дочери сожительницы. Свою вину педофил признал в полном объеме.

Дело 34-летнего педофила из Пикалево (Бокситогорский район Ленобласти), который, по версии следствия, насиловал 7-летнюю дочь сожительницы, передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Мужчина обвиняется по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Как выяснили следователи, педофил неоднократно насиловал 7-летнюю дочь своей сожительницы в период времени с августа 2013 года по апрель 2014 года. Действие происходило в городе Пикалево Бокситогорского района. Однако об этом стало известно не сразу. Девочка рассказала маме о надругательствах спустя несколько лет, когда женщина уже рассталась с сожителем. Она написала заявление в полицию — педофила задержали. Он признал свою вину.

Источник: nevnov.ru