75 лет Победы: Возмущены розовой окраской стен и разрухой на мемориале Славы жители Бердска

На изменение цвета требуется согласование с минкультом. Бердский парк Победы попал в программу «Комфортная среда», но сначала завершат реконструкцию городского парка. Каждый год на содержание мемориального комплекса уходит до 180 тыс. рублей.

Бердчане возмущены состоянием парка Победы и розовыми плитами

Возмущены розовым цветом на стенах мемориала Славы в парке Победы бердчане. Кроме того жителей Бердска не устраивает, что накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не делают ремонт мемориального комплекса. Бердский активист Тимофей Каплин рассказал сегодня, 11 сентября, «Курьер. Среда. Бердск», что по асфальту, который лежит в парке Победы он ездил еще 30 лет назад.

— Как мы готовимся к 75-летию Победы? Круглая дата! Делают минимальный ремонт только в парке и все! Асфальт тот же, что и лежал 30 лет назад. Его только заливают периодически гудроном. Плиты, где стоят скульптуры, тоже все обсыпаются. А розовый цвет по периметру мемориала? Это просто удивительно! Под этой краской мраморные плиты, почему их закрасили? Может быть в 1990-е не было на это денег, а сейчас почему не делают? Через месяц уже будет поздно начинают делать ремонт к 9 мая! — высказался бердчанин.

Тимофей коренной бердчанин, для него парк Победы — важное место, культурная ценность, которую он хотел бы сохранить.

— Хочется, чтобы это место было центром притяжения, жемчужиной города. Сюда приходит очень много людей. Хочется, чтобы месориал был в идеальном состоянии, ведь это еще и память. Как мы относимся к памятным местам, так и наши дети будут относиться, — полагает Каплин.

О розовом цвете и состоянии парка высказались в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» рабочий парка Победы Евгений Павлов и житель Бердска Александр Осипов.

Мнение жителей и сотрудников парка Победы

Рабочий парка Победы Евгений Павлов и житель Бердска Александр Осипов высказали свое мнение

— Меня розовый цвет не беспокоит. Меня беспокоит, что капитальный ремонт делают только все в центральном парке. А здесь наши отцы, матушки лежат позабытые, никому не нужные. Асфальт весь провалился. Цветы не добавляют, осталось 15 штук. На монументе все менять надо, лавочки менять. Много тысяч человек погибло в войну. Раньше хоть один раз в неделю огонь зажигали, а сейчас вообще не зажигают. Ничего к 75-летию Победы не сделано, — высказался Евгений Павлов сегодня, 11 сентября.

К Великой Отечественной войне он имеет близкое отношение. Когда она закончилась, ему было восемь лет.

— Я отношусь к категории «дети войны», но мы никакой помощи от этого не видим. Если бы нам нормальную пенсию платили, я бы с метлой не ходил здесь, — подчеркнул Евгений Евгеньевич.

Житель Бердска Александр Осипов, ходит каждый день через парк домой и в гараж.

— Если сделать темный цвет по периметру, то совсем букв не будет видно, но и розовый цвет слишком броский. Розовый цвет на памятнике, конечно, не смотрится, — отметил Александр Дмитриевич.

Работник парка Полина Павлова трудится здесь уже пять лет и тоже имеет свой взгляд на ситуацию.

Розовый одобряю



Работник парка Полина Павлова высказалась о розовом цвете

— Плиты по периметру в розовый цвет красят из года в год. Ремонт делают каждую весну к 9 мая. А кому розовый не нравится? Хоть немного торжественности придает. Ни все же в черных тонах делать!? За последний год здесь отремонтировали ступеньки к мемориалу, которые разрушились. Также каждый год новую звезду выкладывают к 9 мая, — рассказала Полина Александровна.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал сегодня, 11 сентября, «Курьер. Среда. Бердск», что парк Победы в этом году не будет отремонтирован по программе «Комфортная городская среда», хотя и попал в нее.

— Парк Победы вошел в программу, но, скорее всего, будем делаться сначала центральный парк. Парк на ул. Горького вошел раньше и стоит под номером один. Сам мемориал Славы находится на балансе управления ЖКХ Бердска, оно осуществляет его содержание и ежегодный текущий ремонт, — констатирует Владимир Николаевич.

Захаров заявил, что менять цвет на мемориале запрещено:

— Когда-то давно стены были покрашены в рамках текущего ремонта в розовый цвет и теперь его просто поддерживают. Чтобы поменять облик мемориала, который был создан скульптором Чернобровцевым, нужно создавать новый дорогостоящий проект, это очень сложная тема.

На текущее содержание парка Победы ежегодно уходит около 500 тыс. рублей в год и 150-180 тыс. на ежегодный ремонт и подготовку к 9 мая. К 75-летию окончания Великой Отечественной войны здесь также будет сделан только обновляющий ремонт. На «грандиозный ремонт» нужны «грандиозные деньги», подчеркнул Владимир Николаевич.

— Это объект культурного наследия и для того, чтобы сделать ремонт, и проектно-сметную документацию, нужны сложнейшие согласования с министерством культуры России, — акцентировал вице-мэр.

Напомним, что парк Победы выбрали для реконструкции жители Бердска. Он набрал 45% голосов в интернет-голосовании. За парк Победы голосовал и вице-мэр Владимир Захаров. Значимое для города место планируют серьезно благоустроить в 2021 году.

Смотрите на видео в каком состоянии находится сейчас парк Победы.

Автор видео Алена Романцова