11.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

88 россиян погибли на курортах Турции за сезон 2019 года

14:15 11.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Российский посол в Анкаре объяснил это увеличением числа туристов из России, злоупотреблением алкоголем и неправильной оценкой своего здоровья. Но особенной часто стали гибнуть дети.

88 россиян погибли на курортах Турции за сезон 2019 года
Турция остается самым популярным местом отдыха у россиян

Около 90 россиян скончались в Турции с начала нынешнего туристического сезона, что связано с ростом турпотока из России, заявил РИА Новости российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

«Нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. Так, в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше», — сказал Ерхов.

По его словам, и российские ведомства, и турецкие партнеры принимают необходимые меры, направленные на обеспечение должного уровня безопасности туристов, пресечение причин возникновения несчастных случаев.

«Переломить негативную тенденцию непросто, но, надеемся, что совместными усилиями в четкой координации с местными властями, ответственными представителями туристической индустрии нам удастся справиться с ситуацией», — добавил собеседник агентства.

По его словам, причины происходящего с нашими туристами, как правило, самые банальные. «Например, состояние здоровья. Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они приезжают в Турцию, где, особенно летом, погодно-климатические условия значительно отличаются от российских. Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое», — сказал Ерхов.

Он отметил, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с туристическими автобусами, а также на пешеходных переходах. «В этой связи хотел бы обратить внимание наших соотечественников, отправляющихся на отдых в Турцию, на необходимость соблюдать правила дорожного движения, быть более внимательными на дорогах, пользоваться для трансфера и экскурсий автотранспортом проверенных, сертифицированных туркомпаний, избегать сомнительных, пусть и недорогих, предложений», — сказал российский посол.

По его словам, по-прежнему немало фактов, когда россияне, злоупотребляя преимуществами системы «все включено», становятся сами причиной произошедших трагедий, не соблюдая элементарные нормы безопасности. «Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких», — сказал Ерхов.

Он добавил, что в Турции часто, особенно в последнее время, гибнут дети.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что опасного в Турции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

88 россиян погибли на курортах Турции за сезон 2019 года
14:15 11-09-2019
88 россиян погибли на курортах Турции за сезон 2019 года
Рейс в Москву задержали из-за неисправности самолета в аэропорту Новосибирска
14:00 11-09-2019
Рейс в Москву задержали из-за неисправности самолета в аэропорту Новосибирска
БердскРегистрацию транспорта вернула в город власть Бердска 1
13:45 11-09-2019
Регистрацию транспорта вернула в город власть Бердска
БердскБез горячей воды на полтора дня остались 9 домов, детсад и лицей №6 в Бердске
13:43 11-09-2019
Без горячей воды на полтора дня остались 9 домов, детсад и лицей №6 в Бердске
Штрафовать врачей за плохое лечение хочет Минздрав
13:30 11-09-2019
Штрафовать врачей за плохое лечение хочет Минздрав
Пить и объедаться нельзя в день Усекновение главы Иоанна Предтечи
13:23 11-09-2019
Пить и объедаться нельзя в день Усекновение главы Иоанна Предтечи
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 11-09-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Коллапс: задохнулась Земля два миллиарда лет назад
13:15 11-09-2019
Коллапс: задохнулась Земля два миллиарда лет назад
БердскУпадок или процветание: Два сценария развития предложили эксперты Бердску
13:00 11-09-2019
Упадок или процветание: Два сценария развития предложили эксперты Бердску
Имя возможного американского шпиона из Кремля обнародовали СМИ
12:45 11-09-2019
Имя возможного американского шпиона из Кремля обнародовали СМИ