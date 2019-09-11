88 россиян погибли на курортах Турции за сезон 2019 года

Российский посол в Анкаре объяснил это увеличением числа туристов из России, злоупотреблением алкоголем и неправильной оценкой своего здоровья. Но особенной часто стали гибнуть дети.

Турция остается самым популярным местом отдыха у россиян

Около 90 россиян скончались в Турции с начала нынешнего туристического сезона, что связано с ростом турпотока из России, заявил РИА Новости российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

«Нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. Так, в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше», — сказал Ерхов.

По его словам, и российские ведомства, и турецкие партнеры принимают необходимые меры, направленные на обеспечение должного уровня безопасности туристов, пресечение причин возникновения несчастных случаев.



«Переломить негативную тенденцию непросто, но, надеемся, что совместными усилиями в четкой координации с местными властями, ответственными представителями туристической индустрии нам удастся справиться с ситуацией», — добавил собеседник агентства.

По его словам, причины происходящего с нашими туристами, как правило, самые банальные. «Например, состояние здоровья. Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они приезжают в Турцию, где, особенно летом, погодно-климатические условия значительно отличаются от российских. Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое», — сказал Ерхов.

Он отметил, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с туристическими автобусами, а также на пешеходных переходах. «В этой связи хотел бы обратить внимание наших соотечественников, отправляющихся на отдых в Турцию, на необходимость соблюдать правила дорожного движения, быть более внимательными на дорогах, пользоваться для трансфера и экскурсий автотранспортом проверенных, сертифицированных туркомпаний, избегать сомнительных, пусть и недорогих, предложений», — сказал российский посол.

По его словам, по-прежнему немало фактов, когда россияне, злоупотребляя преимуществами системы «все включено», становятся сами причиной произошедших трагедий, не соблюдая элементарные нормы безопасности. «Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких», — сказал Ерхов.

Он добавил, что в Турции часто, особенно в последнее время, гибнут дети.