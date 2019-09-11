Регистрацию транспорта вернула в город власть Бердска

Мэр Евгений Шестернин сообщил, что в областной ГИБДД изучается вопрос о возвращении бердской госавтоинспекции.

Бердское подразделение ГИБДД было расформировано в феврале 2018 года

На публичных слушаниях по стратегии социально-экономического развития Бердска на период до 2030 года мэр Евгений Шестернин сообщил хорошую весть. В город вернется отдел регистрации транспортных средств.

Евгений Анатольевич отметил, что недавно встречался с начальником областной ГИБДД.

— Два вопроса было задано. На один получил четкий положительный ответ по возвращению на территорию Бердска регистрации транспортных средств. Было принято решение. Что касается возвращения отдельного подразделения ГИБДД, пока этот вопрос изучается, — подчеркнул мэр.

Напомним, бердская ГИБДД была расформирована в феврале 2018 года. С того времени за порядком на дорогам следят сотрудники областного полка ГИБДД.