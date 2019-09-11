Пить и объедаться нельзя в день Усекновение главы Иоанна Предтечи

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник — Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник — Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Обычно, в Церкви все праздники сопровождаются отменой поста, который бывает накануне как подготовка к событию. А вот с днем Усекновения главы Иоанна Предтечи все наоборот — в этот церковный праздник у верующих строгий пост. Да и сам повод для праздника необычен — усекновение головы. Но именно таким образом был умерщвлен величайший пророк, предтеча (то есть предшественник) Иисуса Христа, чья миссия была узнать Христа, Сына Божьего среди тысячи других и возвестить миру о Его пришествии. Евангелие называет пророка Иоанна гласом Божьим, предуготовляющим людей к встрече со Христом. Именно Иоанн Предтеча крестил Иисуса — Церковь отмечает это событие 19 января как праздник Крещения Господня — поэтому Иоанна Предтечу называют еще и Иоанн Креститель.

Верующий высоко чтят величайшего из пророков, Иоанну Крестителю посвящены три великих праздника: 6 октября — день зачатия Иоанна Предтечи, 7 июля отмечают его рождество, 11 сентября вспоминают великий подвиг Иоанна Крестителя, не побоявшегося обличать сильных мира сего. Но почему праздник-то?

Во-первых, днем памяти святых в Церкви всегда становится день их смерти — то есть день рождения в вечность. Во-вторых, слово «праздновать» мы привыкли понимать как радость, а ведь оно же означает и «оставаться без дела». Но быть праздным, то есть не выполнять обычных житейских дел можно не только тогда, когда душу захлестнула радость, и уже нет дела до обычных забот. Это может случиться и потому, что руки опустились от горя, или от ужаса. Именно таков день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Что же мы знаем о жизни этого величайшего святого? Иоанн Предтеча родился за шесть месяцев до Иисуса в семье священника Захарии. Мать Иоанна Елизавета и Мать Иисуса приходились друг другу родственницами. Родители Иоанна были уже старыми, когда Господь послал им сына. По милости Божьей ребенок избежал смерти среди тысяч убитых детей в Вифлееме и его окрестностях, во время избиения младенцев, устроенном по приказу Ирода. Иоанн вырос в дикой пустыне, с ранних лет он готовил себя к будущему великому служению: носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, питался диким медом и акридами (вид саранчи), проводил все время в молитве. Когда Иоанну исполнилось тридцать, Господь призвал его к пророческому служению. Пророк Иоанн стал «гласом вопиющего в пустыне». Здесь пустыня — это сердца человеческие, и главная задача Иоанна Крестителя была — подготовить людей к принятию Спасителя и указать, Кто Он. Иоанн Предтеча проповедовал, говоря: «Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Во время одной из таких проповедей на реке Иордан Иоанн Предтеча и встретил Иисуса, по наитию Святого Духа узнал в Нем грядущего Спасителя и крестил Его. Это событие Церковь и отмечает как праздник Крещения Господня 19 января.

Крещением Иисуса пророк Иоанн завершил главное предназначение своей жизни. С этого момента он начинает бесстрашно обличать пороки — не только обычных людей, призывая их покаяться, но и говорит правду в глаза сильным мира сего. За это святой пророк Иоанн Предтеча и пострадал.

Правивший в то время Ирод Антипа оставил свою законную жену и держал в любовницах жену своего родного брата Иродиаду — делал он это с вызовом, без стеснения. За то, что Иоанн Предтеча обличил Ирода, царь упек пророка в темницу. Но и это не заставило Иоанна Предтечу замолчать. Вот как описывается смерть святого пророка в Евангелии от Марка:

«Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берёг его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским, — дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним; царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе; и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя.

Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей.

Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его во гробе». За правду люди часто расплачиваются жизнью.

Но Суд Божий совершился над всеми участниками этой драмы — Иродом, Иродиадой и ее дочерью-плясуньей Саломией — еще при их земной жизни. Саломия, переходя зимой реку, провалилась под воду. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее находилась надо льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно в безумном танце, производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого Иоанна Предтечи. Позже погибли и Ирод с Иродиадой — во время землетрясения они были поглощены разверзшейся землей.

А вот глава пророка Иоанна Предтечи стала величайшей святыней христианства, а самому святому пророку молятся, испрашивая защиты от врагов и в случае болезней головы.

Но что же нельзя делать в день праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи? В знак траура, отдавая дань аскетизму и трезвости мысли, чувств святого, понимая, что невоздержанность Ирода стала причиной смерти пророка, в этот день было принято не только поститься, но и отказываться от вина. А в храмах на праздник звучат молебны, в которых просят Бога даровать нам трезвость — физическую и духовную.

Источник: РГ