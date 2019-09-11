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Рейс в Москву задержали из-за неисправности самолета в аэропорту Новосибирска

14:00 11.09.2019 Фото: pixabay.com
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При разгоне на взлетно-посадочной полосе в самолете сработала сигнализация открытой двери, после чего командир воздушного судна принял решение прекратить движение. Транспортная прокуратура начала проверку.

Рейс в Москву задержали из за неисправности самолета в аэропорту Новосибирска
Самолет осматривается авиатехниками

Рейс из Новосибирска в Москву авиакомпании «Глобус» отложен из-за срабатывания датчика незакрытия двери, сообщили РБК в пресс-службе Западносибирской транспортной прокуратуры.

Самолет должен был вылететь из аэропорта Толмачево в Домодедово. В настоящее время самолет осматривается авиатехниками.

«Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и будет контролировать соблюдение прав пассажиров задержанного рейса», — заявили в ведомстве. Решение о том, каким транспортом пассажиры будут доставлены в Москву, будет принято после осмотра самолета, заявили в прокуратуре.

Авиакомпания «Глобус» входит в группу компаний S7 и выполняет полеты под брендом S7 Airlines.

Как сообщили РБК в пресс-службе S7 Airlines, при разгоне на взлетно-посадочной полосе в самолете сработала сигнализация открытой двери, после чего командир воздушного судна принял решение прекратить движение.

«В настоящее время проводится осмотр самолета техническими специалистами. Пассажиры ожидают в здании аэровокзала, с ними работает представитель авиакомпании», — отметили в S7 Airlines.

Подробнее на РБК

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