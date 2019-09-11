Упадок или процветание: Два сценария развития предложили эксперты Бердску

При инерционном сценарии к 2030 году население составит 108,2 тыс. человек, при инновационном — 118 тыс., зарплата в первом случае прогнозируется в 66 611 рублей, во втором — 81 471 рубль.

Начальник отдела СибНИИ градостроительства Татьяна Томилина рассказала о сильных и слабых сторонах Бердска

Публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического развития Бердска на период до 2030 года прошли 10 сентября в бердской горадминистрации.

С докладом выступила начальник отдела СибНИИ градостроительства Татьяна Томилина. Она рассказала от достижениях Бердска в период с 2010 по 2017 годы. Все это время город успешно развивался — о чем говорят многие показатели, как в экономической, так и социальной сфере.

Автор видео Галина Панчева



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Были названы сильные и слабые стороны Бердска. И два сценария, по которому город может развиваться — инерционный и инновационный.

Сильный Бердск

Во-первых, Бердск имеет выгодное экономико-географическое положение — рядом с областным центром с его высоким научно-образовательным потенциалом, современными промышленностью и сферой услуг, огромным рынком. Выгодное положение определяется и расположением на южном направлении железнодорожной магистрали и федеральной автотрассы с выходом в Алтайский край, Казахстан и республики Средней Азии.

В последние годы в городе наблюдается стабильный экономический рост, а также рост инновационной продукции.

Уникальная природа позволяет рассматривать город как один из главных рекреационных центров Новосибирской области.

В городе отмечаются высокие темпы строительства, высокий уровень обеспеченности населения жильем. Развита инженерная, дорожная и телекоммуникационная инфраструктура.

Отмечен достаточно высокий уровень управленческой культуры местной власти, и ее эффективное взаимодействие с бизнесом и общественностью. Мэрия имеет опыт разработки и реализации долгосрочных планов и программ социально-экономического развития.

Численность населения города с каждым годом растет за счет естественного прироста и миграции. На 100 % охвачены дошкольным образованием дети от 3 до 7 лет. В Бердске имеется многопрофильная сеть учреждений допобразования.

Отмечается высокий уровень охвата населения культурно-массовыми мероприятиями и занятиями физкультурой и спортом, наличие развитой инфраструктуры для занятий спортом, реализация молодежных проектов.

Исходя из вышеперечисленного, город может иметь следующие возможности развития:

участвовать в реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области при поддержке федерального центра,

использовать потенциал инновационных практик в социальной сфере,

участвовать в реализации приоритетных национальных проектов, государственных и муниципальных программ,

участвовать в реализации проектов «Академгородок 2.0» и «Наукополис» и т. д.

Слабый Бердск

Относительно низкий уровень рентабельности значительной части предприятий города.

Невысокий уровень оплаты труда и среднедушевых доходов населения, ниже среднего по области в целом.

Высокий уровень маятниковой миграции на работу.

Ограниченность территориальных ресурсов.

Отставание в газификации объектов энергетики города и индивидуального жилья.

Высокий уровень износа сетей инженерной инфраструктуры города.

Отсутствие объездных дорог — транзит большегрузов проходит через город.

Дефицит мест в детсадах для детей до 3 лет.

Снижение населения трудоспособного возраста.

Все эти факторы могут привести к возможным рискам: снижению экономического роста, сокращению доходов населения, снижению спроса на рынке товаров и услуг. Возможен дефицит инвестиционных ресурсов, снижение миграционного прироста населения, ухудшение экологической обстановки, ограниченность возможности расширения земельных ресурсов для дальнейшего развития.

На распутье

Специалисты рассмотрели два сценария социально-экономического развития Бердска: инерционный и инновационный. И вот что может произойти в некоторых сферах к 2030 году в одном и во втором случаях. Численность населения при инерционном сценарии достигнет 108,2 тыс. человек, при инновационном — 118 тыс. человек. Миграционный прирост населения в первом случае составит 3,6%, во втором — 7,6%. Средняя зарплата при инерционном развитии достигнет 66 611 рублей, при инновационном — 81471 рубль. Средний размер назначенных пенсий по старости в первом случае составит 36 967 рублей, во втором 57030 рублей. Все остальные показатели имеют схожую ситуацию. Поэтому миссия Бердска — формировать статус быстро растущего, современного комфортного и безопасного для жизни и деятельности города новосибирской области, имеющего высокий потенциал инновационного развития.