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Коллапс: задохнулась Земля два миллиарда лет назад

13:15 11.09.2019 Фото: pixabay.com
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Самое массовое вымирание в истории планеты коснулось одноклеточных организмов. Всего история Земли насчитывает пять крупнейших вымираний.

Коллапс: задохнулась Земля два миллиарда лет назад
Самое массовое вымирание в истории планеты коснулось одноклеточных организмов

Ученые опубликовали результаты исследования, в котором изучается самое древнее вымирание в истории Земли. Оно же, согласно новой работе, является самым массовым.

Как сообщает портал Naked Science, еще 2,4 миллиарда лет назад атмосфера планеты была слабо насыщена кислородом, который преимущественно находился в воде или минералах. Но с распространением цианобактерий, использующих фотосинтез, произошла так называемая кислородная эволюция. В те далекие времена была сформирована современная атмосфера, а одноклеточные заполонили Землю.

Но 2,05 миллиарда лет назад их ждало крупнейшее бедствие. Ученые изучили содержание изотопов кислорода, серы, бария и минерала барита и выяснили, что тогда содержание кислорода резко упало минимум в пять раз. Но масштаб трагедии мог быть значительно больше — не исключено, что производство кислорода сократилось в 200 раз.

Коллапс мог произойти из-за нехватки питательных веществ, включая фосфор. И подобная ситуация привела к массовому вымиранию одноклеточных организмов.

Всего история Земли насчитывает пять крупнейших вымираний — ученые считают, что к ним можно добавить шестое, которое произошло в те времена.

Источник: ren.tv

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