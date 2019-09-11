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Отток капитала из России вырос в 1,3 раза до $26,1 млрд с начала 2019 года

12:00 11.09.2019 Фото: pixabay.com
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ЦБ отмечает, что на динамику оттока капитала повлияло преимущественно увеличение иностранных активов банков и прочих секторов.

Отток капитала из России вырос в 1,3 раза до $26,1 млрд с начала 2019 года
Отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,3 раза

Чистый отток капитала из РФ в январе-августе 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 1,3 раза, до $26,1 млрд, по сравнению с $20,6 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что на динамику оттока капитала повлияло преимущественно увеличение иностранных активов банков и прочих секторов.

Совокупные внешние обязательства, сформировавшиеся вследствие разнонаправленных потоков по погашению внешнего долга банками и привлечению средств прочими секторами, оказали практически нейтральное влияние на величину результирующего показателя.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-июле 2019 года составил $28 млрд. Следовательно, в августе чистый приток мог составить $1,9 млрд.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти $63 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $40 млрд.

Источник: Интерфакс

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