Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 11 сентября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №34/2019.
В номере вы прочтете:
1. Образцовыми признали 5 многоквартирных домов Бердска.
2. Колдуны заставили старушку купить фильтр за 25 тыс. рублей.
3. На школьницу в подъезде дома напал мужчина. Отец пострадавшей его нашел.
4. Угнали и перекрасили кран, самосвал и КамАЗ.
5. Лихорадку Эбола подарили мэру Бердска в День города.
6. Пьют ржавую воду военнослужащие в Шилово.
7. 35 квартир за 76 млн рублей купит мэрия для расселения аварийных домов.
8. Новый мост через Гуменку придется ждать еще год.
9. Сиделки на хотят выполнять грязную работу в Бердске.
10. Дети мерзли и не выступили на сцене в День города.
11. Уколы ботокса можно заменить динамичной одеждой.
12. Льготы отменили в танцевальном кружке ДК «Родина».
13. Рациональное питание школьника зависит от родителей.
14. Военный пенсионер судится с властью и КБУ из-за тарифа.
15. Фельдшеры принимают пациентов вместо врачей в ЦГБ Бердска.
16. В слабости русских мужчин РПЦ обвинила женщин.
На обложке — Напал на ученицу мужчина в подъезде.
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