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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

09:04 11.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»
«Курьер. Среда. Бердск», №34/2019

Сегодня, 11 сентября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №34/2019.

В номере вы прочтете:

1. Образцовыми признали 5 многоквартирных домов Бердска.

2. Колдуны заставили старушку купить фильтр за 25 тыс. рублей.

3. На школьницу в подъезде дома напал мужчина. Отец пострадавшей его нашел.

4. Угнали и перекрасили кран, самосвал и КамАЗ.

5. Лихорадку Эбола подарили мэру Бердска в День города.

6. Пьют ржавую воду военнослужащие в Шилово.

7. 35 квартир за 76 млн рублей купит мэрия для расселения аварийных домов.

8. Новый мост через Гуменку придется ждать еще год.

9. Сиделки на хотят выполнять грязную работу в Бердске.

10. Дети мерзли и не выступили на сцене в День города.

11. Уколы ботокса можно заменить динамичной одеждой.

12. Льготы отменили в танцевальном кружке ДК «Родина».

13. Рациональное питание школьника зависит от родителей.

14. Военный пенсионер судится с властью и КБУ из-за тарифа.

15. Фельдшеры принимают пациентов вместо врачей в ЦГБ Бердска.

16. В слабости русских мужчин РПЦ обвинила женщин.

На обложке — Напал на ученицу мужчина в подъезде.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

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