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Похитили $700 тыс. или 45,5 млн рублей из банковской ячейки в Москве

11:00 11.09.2019 Фото: pixabay.com
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Деньги в ячейку положил коммерческий директор акционерного общества. Полиция завела дело о краже в особо крупном размере.

Похитили $700 тыс. или 45,5 млн рублей из банковской ячейки в Москве
Деньги из банковской ячейки таинственно исчезли

В центре Москвы из банковской ячейки коммерческого директора фирмы похитили $700 тыс., сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Деньги были украдены из банковской организации, расположенной по адресу Воронцовская улица, дом 27/35, строение 1. По данным полиции, бизнесмен положил деньги в ячейку в декабре 2018 года. Когда он пришел в банк 9 сентября, открыть ячейку не удалось. В связи с этим бизнесмен вызвал мастера, а после вскрытия ячейки обнаружил, что в ней нет денег.

В связи с произошедшим полиция завела дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). «Материальный ущерб составил 45 млн 584 тыс. руб.», — отметили в главке.

Как свидетельствуют карты, по данному адресу находится офис Транскапиталбанка. РБК направил запрос в кредитную организацию.

В середине мая из отделения банка на Варшавском шоссе пропало 5 млн руб. и $400 тыс. Обратившийся в полицию мужчина указал, что в последний раз видел деньги в конце декабря прошлого года. В пресс-службе банка РБК говорили, что не подтверждают факт хищения и что никто, кроме клиента, не имел доступа к сейфовой ячейке.

Источник: РБК

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