Россия экспортировала водки на $78,7 млн за полгода

Экспорт увеличился почти на 15%. Таможенники уточняют, что в июле вывоз водки за границу в денежном выражении вырос на 36,4% по сравнению с показателем за июнь.

Россия в январе — июле увеличила экспорт водки на 14,7%

Объем экспорта водки из РФ в январе — июле 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $78,7 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 1 млрд 106,5 млн декалитров, что на 5,9% больше, чем годом ранее.

В июле, согласно таможенной статистики, экспорт водки вырос на 36,4% в денежном выражении по сравнению с показателем за июнь и составил $13,6 млн. В натуральном выражении экспорт увеличился на 48,4%, до 202,3 млн декалитров.

Источник: ТАСС