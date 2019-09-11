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Россия экспортировала водки на $78,7 млн за полгода

15:45 11.09.2019 Фото: pixabay.com
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Экспорт увеличился почти на 15%. Таможенники уточняют, что в июле вывоз водки за границу в денежном выражении вырос на 36,4% по сравнению с показателем за июнь.

Россия экспортировала водки на $78,7 млн за полгода
Россия в январе — июле увеличила экспорт водки на 14,7%

Объем экспорта водки из РФ в январе — июле 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $78,7 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 1 млрд 106,5 млн декалитров, что на 5,9% больше, чем годом ранее.

В июле, согласно таможенной статистики, экспорт водки вырос на 36,4% в денежном выражении по сравнению с показателем за июнь и составил $13,6 млн. В натуральном выражении экспорт увеличился на 48,4%, до 202,3 млн декалитров.

Источник: ТАСС

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Водка - богатство России?

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