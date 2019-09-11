Умер 14-летний мальчик после падения на него футбольных ворот на Урале

Во время игры с мячом 8-классник стоял в воротах, ухватившись двумя руками за верхнюю перекладину металлической конструкции, затем стал раскачиваться из стороны в сторону, в результате чего сооружение опрокинулось на него.

На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот

Подросток скончался после падения на него футбольных ворот в Ивделе Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло 9 сентября на территории бывшего стадиона «Химик» у одного из домов по улице Маяковского в Ивделе, когда подросток играл в футбол. В результате падения ворот 14-летний мальчик получил черепно-мозговую травму, от которой через непродолжительное время скончался, уточнили в СУСК.

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи допрашивают родственников и знакомых ребенка, а также устанавливают ответственных за состояние спортивного оборудования на территории бывшего стадиона.

По данным областной полиции, погибшим оказался ученик восьмого класса местной школы №2. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, во время игры с мячом ребенок стоял в воротах, ухватившись двумя руками за верхнюю перекладину металлической конструкции, затем стал раскачиваться из стороны в сторону, в результате чего сооружение опрокинулось на него.

По факту ЧП проверку начала также областная прокуратура.

Источник: РИА Новости