11.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Умер 14-летний мальчик после падения на него футбольных ворот на Урале

08:45 11.09.2019 Фото: pixabay.com
0

Во время игры с мячом 8-классник стоял в воротах, ухватившись двумя руками за верхнюю перекладину металлической конструкции, затем стал раскачиваться из стороны в сторону, в результате чего сооружение опрокинулось на него.

Умер 14 летний мальчик после падения на него футбольных ворот на Урале
На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот

Подросток скончался после падения на него футбольных ворот в Ивделе Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло 9 сентября на территории бывшего стадиона «Химик» у одного из домов по улице Маяковского в Ивделе, когда подросток играл в футбол. В результате падения ворот 14-летний мальчик получил черепно-мозговую травму, от которой через непродолжительное время скончался, уточнили в СУСК.

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи допрашивают родственников и знакомых ребенка, а также устанавливают ответственных за состояние спортивного оборудования на территории бывшего стадиона.

По данным областной полиции, погибшим оказался ученик восьмого класса местной школы №2. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, во время игры с мячом ребенок стоял в воротах, ухватившись двумя руками за верхнюю перекладину металлической конструкции, затем стал раскачиваться из стороны в сторону, в результате чего сооружение опрокинулось на него.
По факту ЧП проверку начала также областная прокуратура.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Накажут директора стадиона?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Труп матери убитой 10-летней девочки нашли в лесополосе под Оренбургом
09:30 11-09-2019
Труп матери убитой 10-летней девочки нашли в лесополосе под Оренбургом
Сбербанк разрешил под 1,2% переводы с карт других банков через мобильное приложение
09:15 11-09-2019
Сбербанк разрешил под 1,2% переводы с карт других банков через мобильное приложение
БердскПокупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»
09:04 11-09-2019
Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»
БердскСончас для первоклассников невозможно организовать в школах Бердска
09:00 11-09-2019
Сончас для первоклассников невозможно организовать в школах Бердска
Умер 14-летний мальчик после падения на него футбольных ворот на Урале
08:45 11-09-2019
Умер 14-летний мальчик после падения на него футбольных ворот на Урале
Работать во время отпуска продолжает каждый третий россиянин
08:30 11-09-2019
Работать во время отпуска продолжает каждый третий россиянин
Не мойте яйца! Готовьте и не парьтесь! 2
20:46 10-09-2019
Не мойте яйца! Готовьте и не парьтесь!
БердскЧастная территория: за прогулки по парку "Сибиряка" требуют чек 5
20:39 10-09-2019
Частная территория: за прогулки по парку
5 советов по макияжу очкарикам
19:56 10-09-2019
5 советов по макияжу очкарикам
Не втирайте зубную пасту в пенис!
19:49 10-09-2019
Не втирайте зубную пасту в пенис!