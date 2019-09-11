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Джонсон отправил в отпуск из-за Brexit парламент Великобритании

12:30 11.09.2019 Фото: pixabay.com
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Работа парламента приостановлена до 14 октября с разрешения королевы Елизаветы II. Трамп тоже поддержал британского премьера.

Джонсон отправил в отпуск из за Brexit парламент Великобритании
Джонсон отправил британских парламентариев в отпуск

Работа британского парламента приостановлена до 14 октября по решению правительства страны. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон. Ранее он направил соответствующий запрос Елизавете II, и королева одобрила планы политика.

Эксперты считают, что таким образом Джонсон пытается помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза (Brexit) без сделки. Кстати, президент США Дональд Трамп британского премьера полностью поддержал.

«Джонсон — как раз то, что нужно сейчас Британии», — написал в Twitter американский лидер.

Источник: РГ

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От редакции

Как может жить страна без парламента?

Вовочка, 11 сентября 2019 12:54
НВР: Прекрасно!

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