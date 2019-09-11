Имя возможного американского шпиона из Кремля обнародовали СМИ

Песков подтвердил, что ранее Смоленков работал в администрации президента, но был уволен. Пресс-секретарь главы РФ уточнил, что речь идет о 2016-2017 годах.

Песков подтвердил, что ранее Смоленков работал в администрации президента, но был уволен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации президента РФ, но был уволен внутренним распоряжением.

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен, — сообщил Песков журналистам. — Его должность не относилась к категории высших должностных лиц». «Это единственное, что я вам могу сказать, иной информацией я не располагаю», — сказал Песков, уточнив, что речь идет о 2016-2017 годах.

По его словам, в Кремле не занимаются розыском Смоленкова и не располагают информацией, был ли он агентом ЦРУ.

«Нет, я не могу этого подтвердить, потому что я не знаю, был он агентом или нет. Я только могу вам подтвердить, что действительно был такой сотрудник администрации и что он был впоследствии уволен», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что Смоленков являлся агентом ЦРУ.

Пресс-секретарь президента также заявил, что Кремль не занимается розыском этого россиянина. «Мы же не занимаемся розыском людей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли что-то в Кремле о настоящем местоположении Смоленкова, передает ТАСС.

Вероятно, речь идет о российском чиновнике, которого ЦРУ США в 2016 году пыталось вывезти как своего агента из России, однако тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, шпион был завербован ЦРУ «несколько десятилетий тому назад», после чего начал строить карьеру в России. В итоге, по словам издания, он занял «влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне». Причиной для его вывоза с территории РФ стал интерес со стороны СМИ к фигуре вероятного источника ЦРУ в российских властных кругах. Он проявился после того, как представители разведки в 2016 году привели детали приписываемого России вмешательства в выборы президента США.

The New York Times подчеркивает, что в связи с этим руководство ЦРУ предложило шпиону, который считался одним из самых ценных информаторов американских властей, покинуть Россию. Однако он якобы ответил на предложение отказом, сославшись на семейные обстоятельства. Такое его решение, по словам источников издания, вызвало смятение у руководителей американской разведки и посеяло сомнения относительно его лояльности. Спустя несколько месяцев — в 2017 году агенту сделали аналогичное предложение, на второй раз он его принял.

Ранее в понедельник телекомпания CNN сообщила, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Телекомпания не называет имени агента, отмечая лишь, что он «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве».

По словам осведомленного лица, на которое ссылается CNN, решение о вывозе шпиона было продиктовано, в частности, озабоченностью по поводу того, что президент США Дональд Трамп и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента. Ссылаясь на сотрудника американской разведки, телекомпания отметила, что отзыв этого агента имел серьезные последствия, поскольку «восстановить такие возможности в короткий промежуток времени не удастся».

Представитель ЦРУ Бриттани Брамелл назвала информацию телекомпании «неточной». «Предположения CNN о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны, — отметила она. — Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны». В свою очередь Трамп заверил, что находится не в курсе истории, указав, что «сказанное ЦРУ меня полностью устраивает».