Сончас для первоклассников невозможно организовать в школах Бердска

Но законодатели Новосибирской области решили поддержать своих коллег из Карелии и добиться новых нормативов, предусматривающих дневной сон в новых школах.

Далеко не во всех реконструируемых школах можно организовать такие спальни

Проблему организации дневного сна в группах продленного дня для первоклассников рассмотрели на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как доложил собравшимся зампредседателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Заксобрания Новосибирской области Евгений Подгорный, внесенные в 2015 году в СанПиН 2.4.2.2821-10 изменения вызвали проблемы с организацией работы групп продленного дня в образовательных организациях регионов России. В связи с этим Законодательное собрание Республики Карелия обратилось к руководителю Роспотребнадзора по вопросу внесения изменений в санитарно-эпидемиологические требования и нормативы.

«В 2015 году пункт 10 СанПиН содержащий требования к обучению в первом классе был дополнен условиями осуществления присмотра и ухода в группах продленного дня включающими организацию дневного сна. В частности, рекомендуется предусматривать спальные помещения. Эти изменения вызвали проблемы с организацией работы групп продленного дня. В имеющихся зданиях отсутствуют отдельные изолированные от общих коридоров, рекреаций помещения для оборудования спален, — отметил Евгений Подгорный. — Учитывая сложившуюся ситуацию, Заксобрание Республики Карелия предлагает закрепить требования организации дневного сна первоклассников только для вновь строящихся школ. Министерство образования Новосибирской области также поддерживает данное обращение», — отметил Евгений Подгорный.

Депутат Заксобрания региона Зоя Родина отметила, что в настоящее время в подведомственных организациях нет возможности выполнить эти условия. «С учетом занятости родителей, бывает, что родители живут в Бердске, а работают в Новосибирске и не могут забирать первоклассников. Мы организуем группы продленного дня с обязательным обедом и прогулками, но при этом сон мы не можем организовать. Так как школы работают в две смены и кабинеты заняты», — поделилась законодатель.

Полностью поддержал свою коллегу и депутат Заксобрания Евгений Гутов. «Сегодня потребность в оказании такой услуги — организации групп продленного дня — очень велика. Но такую норму можно ввести как для вновь строящихся школ, так и для реконструирующихся тоже, — считает депутат. — Когда ведется реконструкция, мы понимаем, что идет серьезная перепланировка. Поэтому думаю, что при реконструкции спальни тоже можно предусмотреть. А в типовых проектах, которые использует большинство преобладающих школ, конечно, организовать спальни очень сложно».

Однако, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук акцентировал внимание на том, что далеко не во всех реконструируемых школах можно организовать такие спальни. «Возьмем для примера школу № 73. Ее невозможно перестроить именно потому, что эта школа коридорного типа», — объяснил министр.

На выездном заседании комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Заксобрания Новосибирской области депутаты решили вынести на сессию предложение о поддержке обращения Заксобрания Республики Карелия и рекомендовать сессии принять постановление по этому вопросу.